Venezuela reúne a todos sus jugadores a dos días del duelo contra Colombia

Los defensores José Manuel Velázquez, Mikel Villanueva y Rolf Feltscher, así como el atacante Darwin Machís, "se sumaron a la concentración" que dirige el seleccionador Rafael Dudamel en San Cristóbal, informó el departamento de prensa del seleccionado Vinotinto en Twitter.



Ayer, la Vinotinto trabajó con 26 jugadores "por espacio de dos horas" en la cancha alterna del Polideportivo Pueblo Nuevo, sede del careo ante los cafeteros.



Estos mismos jugadores están llamados para el partido de la décimo sexta fecha contra Argentina, y se prevé que Dudamel haga dos listas finales de 23 jugadores con ligeras variaciones entre ambas fechas.



Venezuela es última en la tabla con apenas 6 puntos de 42 posibles, y ya no tiene opciones de clasificarse a la cita mundialista del próximo año.



En tanto, Colombia marcha con 24 unidades en la segunda plaza solo por detrás del líder Brasil, que suma 33 enteros.



Con todo, la selección cafetera apenas tiene un punto de ventaja sobre Uruguay y Chile, que ocupan el tercer y cuarto puesto, y dos sobre Argentina, dueña del quinto lugar de la clasificación.



Los 30 convocados por Dudamel:



Porteros: Wuilker Fariñez (Caracas), José Contreras (Táchira) y Carlos Olses (La Guaira).



Defensores: Alexander González (Huesca / ESP), Víctor García (Vitória Guimarães / POR), Pablo Camacho (Táchira), José Manuel Velázquez (Tiburones Rojos de Veracruz / MEX), Jhon Chancellor (Delfín / ECU), Mikel Villanueva (Cádiz / ESP), Edwin Peraza (La Guaira), Rolf Feltscher (Getafe / ESP), Rubert Quijada (Al Gharafa / CAT) y José Hernández (Caracas).



Volantes: Tomás Rincón (Torino / ITA), Yangel Herrera (New York City / MLS), Arquímedes Figuera (Universitario de Deportes / PER), Junior Moreno (Zulia), Francisco Flores (Mineros), Jhon Murillo (Kasimpasa / TUR), Jefferson Savarino (Real Salt Lake / MLS), Sergio Córdova (Augsburgo / ALE), Rómulo Otero (Atlético Mineiro / BRA), Darwin Machís (Granada / ESP), Yeferson Soteldo (Huachipato / CHI) y Samuel Sosa (Táchira).



Delanteros: Salomón Rondón (West Bromwich Albion / ING), Josef Martínez (Atlanta United / MLS), Christian Santos (Deportivo Alavés / ESP), Edder Farías (Once Caldas / COL) y Ronaldo Chacón (Caracas)