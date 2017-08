Vicepresidente de la FVF: Dudamel está "contento" pero no "amarrado"

Caracas.- El seleccionador de Venezuela Rafael Dudamel no está "amarrado" pero está "contento", y ha rechazado ofertas de varios clubes de la región, dijo hoy el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús Berardinelli.



"Nadie se tiene amarrado, él tiene un compromiso con nosotros y yo sé de las ofertas no solamente del Deportivo Cali, hay otras más en el ambiente", señaló el directivo de la FVF en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora, de la emisora Deportiva 1300 AM.



"Creo que él está muy contento con nosotros, hemos trabajado con muy buena tónica hasta el sol de hoy, y creo que esas ofertas no van a tener peso", añadió.



Con todo, Berardinelli reconoció que será Dudamel quien "tendrá que decidir" su futuro inmediato como entrenador.



El polémico exportero de 44 años asumió la dirección técnica de Venezuela en abril de 2016 luego de los decepcionantes resultados del seleccionado con Noel Sanvicente al frente.