De acuerdo al nuevo código de vestimenta, las jugadoras no podrán utilizar en el campo minifaldas ni camisas con escotes, entre otras prohibiciones, según la LPGA

Houston (EE.UU.).- La polémica está servida de nuevo dentro del deporte profesional, esta vez se trata del golf femenino, donde a partir de hoy, de acuerdo al nuevo código de vestimenta, las jugadoras no podrán utilizar en el campo minifaldas ni camisas con escotes, entre otras prohibiciones.



El polémico código de vestimenta ya ha generado todo tipo de declaraciones negativas, pero la realidad es que desde hoy la LPGA, organización que rige el golf femenino estadounidense y organiza el circuito de competición a nivel nacional, no permitirá escotes, minifaldas ni mallas a no ser que se lleve también un pantalón corto.