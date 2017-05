Cloud Computing, con el jinete venezolano Javier Castellano gana el Preakness

EFE

Baltimore.- El protagonismo latinoamericano volvió a estar presente en la hípica estadounidense después del triunfo conseguido hoy por el jinete venezolano Javier Castellano, que montó al caballo Cloud Computing y lo llevó a cruzar primero la meta en la carrera del Preakness Stakes.



La prueba, la segunda más importante de la temporada hípica estadounidense con la disputa de la Triple Corona, dejó como gran derrotado a Always Dreaming, montado por el jinete puertorriqueño John Velázquez, que partía como gran favorito después de haber ganado el Derby de Kentucky.



Sin embargo, Cloud Computing alcanzó a Classic Empire en el último tramo para llevarse una sorpresiva victoria del Preakness, que fue la segunda que consigue Castellano, de 39 años, después de haber logrado la primera en el 2006 con el caballo Bernardini.



Esta vez su monta permitió a Cloud Computing cubrir la distancia 1 3/16 millas (1.910 metros) en un tiempo de 1:55.98, siendo la gran sorpresa de la carrera.



El protagonismo de Cloud Computing y Castellano no llegó hasta la recta final después que Classic Empire protagonizó un duelo con Always Dreaming, durante buena parte de la carrera antes de apoderarse de la punta al entrar en la recta final.



Todo parecía que Classic Empire, montado por Julien Leparoux, se lleva la victoria, pero fue cuando apareció la gran monta de Castellano que forzó a Cloud Computing para que apareciese por afuera y le superó en la meta por apenas una cabeza.



Cloud Computing, con un favoritismo de 13-1 en las apuestas, fue uno de los cinco caballos que se presentaron en el Preakness Stakes tras no participar en el Derby hace dos semanas.



Pero a pesar que no había hecho nada más que tres carreras ya había ganado una y también quedó tercero en el Wood Memorial lo que demostró que podía competir con los mejores del grupo, como así sucedió.



Castellano, uno de los mejores jinetes del mundo, fue decisivo con su monta, y de alguna manera hizo la diferencia en el triunfo conseguido por Cloud Computing.



La victoria también permitió a Castellano reivindicar del séptimo puesto que consiguió en el pasado Derby de Kentucky con la monta del caballo Gunnvera, que entrena su compatriota Antonio Sano, y que esta vez tuvo de jinete a Mike Smith.



Mientras que el entrenador Chad Brown se apuntó su primera victoria en una carrera de la Triple Corona.



Always Dreaming acabó en un distante octavo puesto entre los 10 caballos que tomaron la larga en una tarde fría, nublado, que se dio en el hipódromo de Pimlico, Baltimore (Maryland), donde se convirtió en el gran derrotado.



El caballo Senior Investment entró tercero, cuatro cuerpos y dos tercios detrás. Lookin At Lee, segundo en el Derby, se tuvo que conformar con el cuarto puesto.