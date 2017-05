Maria Sharapova se recuperó de un flojo primer set para derrotar este lunes 6-4, 6-2 a la estadounidense Christina McHale en la primera ronda del Abierto de Italia

11:18 AM Sharapova se recupera de flojo inicio en 1ra ronda en Italia

AP

ROMA.- Aprovechando otra invitación tras su regreso de una suspensión por dopaje, Maria Sharapova se recuperó de un flojo primer set para derrotar el lunes 6-4, 6-2 a la estadounidense Christina McHale en la primera ronda del Abierto de Italia. Sharapova fue sorprendida por un rompimiento en el game inicial y perdió dos veces más su servicio en el primer set antes de tomar ritmo. Tricampeona en Roma, la rusa sigue recuperando su nivel después de su regreso a la Gira WTA el mes pasado luego de una suspensión de 15 meses. Los organizadores del torneo recibieron críticas por otorgarle una invitación a Sharapova en lugar de la italiana Francesca Schiavone, ex campeona del Abierto de Francia. Pero los aficionados aplaudieron y mostraron carteles de apoyo a Sharapova. La siguiente rival de la rusa será la croata Mirjana Lucic-Baroni, que venció 7-5, 4-6, 6-3 a Lucie Safarova, ex subcampeona del Abierto de Francia. Sharapova podría enfrentar a la primera cabeza de serie Angelique Kerber en la tercera ronda. Actualmente en el lugar 211 del ranking mundial, Sharapova no puede clasificar directamente a los torneos importantes. En la rama masculina, el belga David Goffin, noveno preclasificado, remontó para superar 6-7 (5), 6-3, 6-4 a Thomaz Bellucci, llegado de la clasificación, mientras que el checo Tomas Berdych necesitó cinco set points para llevarse el primer set en una victoria de 7-6 (7), 6-4 sobre el alemán Mischa Zverev, que en el pasado Abierto de Australia avanzó hasta cuartos de final. Berdych, 12do preclasificado, empató a su entrenador, Goran Ivanisevic, con 599 triunfos en su carrera. Sólo 24 jugadores han llegado a 600 victorias o más. Sam Querrey eliminó con 7-6 (6), 7-6 (8) al francés Lucas Pouille, que el año pasado fue semifinalista en Italia.