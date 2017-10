Muguruza: "Venus jugó muy bien y yo cometí algunos errores"

EFE

España.- Garbiñe Muguruza reconoció hoy, tras perder con la estadounidense Venus Williams y quedar eliminada en la WTA Finals en Singapur, que su rival jugó "muy bien" y dio un paso al frente en momentos importantes mientras que ella tuvo algunos errores que no debería haber cometido.



No obstante, destacó que termina una gran temporada en la que ganó en Wimbledon su segundo Grand Slam y alcanzó por primera vez el Número 1 del mundo.



"Mi año ha sido increíble. El mejor hasta ahora. Mejoré muchas cosas. Eso es con lo que me voy a quedar para seguir mirando al futuro. Estoy muy orgullosa de este año. No lo cambio", explicó la tenista en rueda de prensa.



Respecto a su participación en el torneo de Singapur, explicó que sabía que iba a ser difícil "jugando con las mejores ocho jugadoras del mundo".



Muguruza fue eliminada este jueves en la fase de grupos de las Finales de la WTA al ceder, por 7-5 y 6-4, ante la estadounidense Venus Williams en su tercer y último compromiso del Grupo Blanco.



La jugadora de origen caraqueño, número dos en la clasificación mundial, debía derrotar a la mayor de las hermanas Williams en la reedición de la final de Wimbledon para certificar su pase.