Rafael Nadal y Novak Djokovic se recuperaron tras perder el segundo set de sus respectivos partidos y avanzaron este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Madrid

AP

MADRID.- Rafael Nadal y Novak Djokovic se recuperaron tras perder el segundo set de sus respectivos partidos y avanzaron el miércoles a la tercera ronda del Abierto de Madrid. El uruguayo Pablo Cuevas también se metió en los octavos de final con un triunfo 5-7, 6-4, 6-4 sobre el francés Nicolas Mahut. Djokovic, campeón defensor del torneo en canchas de arcilla, remontó una desventaja de 3-0 en la tercera manga y superó 6-1, 4-6, 7-5 a Nicolás Almagro, mientras que Nadal venció 7-6 (3), 3-6, 6-4 al italiano Fabio Fognini. El español chocará en la siguiente etapa con el australiano Nick Kyrgios, quien despachó 6-3, 6-3 a Ryan Harrison. El serbio elevó su nivel en la manga decisiva al quebrar el servicio de Almagro para irse arriba 6-5, y después ganó el partido en su saque. El segundo preclasificado y campeón defensor enfrentará en la próxima ronda al español Feliciano López, que doblegó 6-3, 3-6, 7-6 (3) a Gilles Simon. Djokovic no tuvo dificultades en el primer set, en el que robó tres veces el servicio de su oponente español. Sin embargo, Almagro reaccionó en el segundo, en el que levantó los cuatro puntos de quiebre que encaró. Este fue el primer partido de Djokovic desde que rompió con su entrenador Marian Vajda. El serbio ha tenido una mala temporada, en la que conquistó apenas un título al principio del año en Doha, y ha sido eliminado en las primeras rondas de varios torneos. “Obviamente cuando no estás ganando muchos partidos tienes que elevar tu confianza, así que ganar partidos como este definitivamente que ayuda para mi confianza”, dijo Djokovic. “(Almagro) le encanta jugar en arcilla. Obviamente estaba motivado, sus tiros son muy potentes y precisos”. “Pero me mantuve firme y sabía que eventualmente tendría mis oportunidades en el segundo saque”, agregó. “Así que estuve listo para aprovecharlas cuando se presentaron”. En otros partidos por la segunda ronda, el argentino Diego Schwartzman cayó 1-6, 6-0, 6-4 ante el japonés Kei Nishikori; Milos Raonic superó 6-4, 6-4 a Gilles Muller, y Tomas Berdych venció 7-6 (5), 6-3 a Robin Haas. David Ferrer avanzó sin jugar por el retiro de Jo-Wilfried Tsonga.