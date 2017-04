Serena dice que divulgó embarazo por error

AP

Canadá.- Serena Williams dijo que se estaba sacando una foto personal de su embarazo en Snapchat cuando apretó el botón equivocado y la publicación llegó a todos sus seguidores.

En la foto de la semana pasada, la tenista aparecía vestida con un traje de baño, una incipiente barriga y la frase "20 semanas".

A pesar de no ofrecer más información, la foto dio la vuelta al mundo casi de inmediato y su publicista después confirmó a The Associated Press que Williams está embarazada.

Williams dijo a Gayle King, en una TED2017 Conference en Vancouver, que el error no fue grave porque de todas formas iba a anunciar su embarazo pronto.

Williams indicó que tiene planes de volver a jugar después de dar a luz. "Mi bebé estará en las gradas, ojalá que animándome y no llorando demasiado", dijo.