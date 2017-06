Alcalde: en 2106 se hizo énfasis en humanizar a Barcelona

José Alberto Camacho

Barcelona.- En sesión extraordinaria celebrada en la plaza Boyacá de Barcelona, la cámara municipal aprobó la memoria y cuenta correspondiente al periodo 2016 del alcalde Guillermo Martínez.



En el evento, además de los integrantes del ente edilicio, estuvieron vecinos, campamentos de pioneros y representantes de organizaciones que respaldan la gestión del mandatario capitalino.



El concejal Ervin Marcano, miembro de la comisión de Seguridad y Paz, refirió que durante la gestión de 2016, el gobierno municipal logró disminuir los índices delictivos en la jurisdicción.



“Durante el pasado período se logró colocar efectivos de Polibolívar en las seis parroquias del municipio, cosa que antes no había. Se desmantelaron 122 bandas y se detuvieron a 1.255 personas por diversos delitos. Además se luchó contra la especulación y el bachaqueo al realizar la venta supervisada de productos”.



Barcelona humana



Durante su intervención, Martínez refirió que el pasado año se hizo énfasis en humanizar la ciudad y devolverle la movilidad.



“Durante 2016 se hicieron 18 soluciones de movilidad y más de 20 obras. Esta es la única ciudad que le ha ganado tiempo al tiempo”.



Martínez rememoró cuando el entonces mandatario Hugo Chávez visitó a Barcelona durante la campaña electoral presidencial de 2012, y “regañó” a la alcaldesa de ese entonces, Inés Sifontes, por las condiciones de las calles y avenidas.



“Yo estuve a su lado, y recuerdo ese momento cuando el presidente Chávez se quejó por el estado de la vialidad. Hoy, esa no es la realidad de Barcelona, y aunque aún quedan calles de tierra, la realidad ha cambiado”, manifestó.



Martínez expresó además que con el arranque del proyecto “Barcelona Caribe”, que comprende el desarrollo del sector Caicara, la municipalidad ha podido obtener recursos con los que antes no contaba.



“Barcelona ya no está de espaldas al mar. Antes en la zona se botaban escombros y ahora hay un bulevar. Además de esto consolidamos el sistema de salud municipal, el cual es el que ha recibido mas inversión en Venezuela, y se hizo la recuperación de los servicios públicos”.



El jefe local indicó que la ciudad dejó de ser el barrio más grande de Puerto La Cruz, y es la Barcelona del futuro.

Tras la intervención de Martínez, el presidente del ente edilicio, Braulio García, instó a los presentes a aprobar la memoria y cuenta del alcalde capitalino, moción que fue aceptada por todos los presentes en el lugar.

Clap asegurado

Héctor Galindo, miembro de la comisión de Legislación, indicó que durante 2016, la alcaldía de Barcelona atendió al equivalente de millones de personas a través del Clap, el cual aseguró llegó a todas las comunidades del municipio.