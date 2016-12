Sinvema: al menos 50 escuelas ha sido robadas durante el 2016

08:50 AM Maira Marín, secretaria de bienestar social de Sinvema, sostuvo que hay casos en lo que han sido visitadas por delincuentes entre ocho y 14 veces

Emely Arenas C.

Barcelona.- 50 son las instituciones educativas que han resultado robadas durante 2016 en el estado Anzoátegui, según informó el Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema).



Maira Marín, secretaria de bienestar social de esa organización sindical, sostuvo que hay casos en lo que han sido visitadas por delincuentes entre ocho y 14 veces, por lo que aseguró que son incalculables la cantidad de hurtos que se han generado durante el año.



Sin embargo, dijo que es alarmante la situación en comparación a periodos anteriores.



Un ejemplo de ellos es la escuela Rodolfo Maurera de Puerto La Cruz, la cual durante los meses de octubre y noviembre fue robada en unas cinco oportunidades.



Para ese entonces, padres y representantes acompañados de estudiantes y personal docente hicieron una protesta para exigir a las autoridades mayor resguardo.



Dijeron que el hampa se había llevado aires acondicionados, ventiladores, cableado eléctrico, uniformes e inclusive alimentos procedentes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).



Marín aseguró que en más de la mitad de los hechos, el principal objetivo de los delincuentes fueron los rubros del Sistema de Alimentación Escolar (SAE).



Explicó que algunas de las razones son la crisis económica y escasez de alimentos que vive el país.



No reportadas



El presidente de Sinvema, Pedro Luis Rodríguez, sostuvo que por cada robo que es reportado por los docentes o vecinos de las instituciones, se cometen al menos dos que no son denunciados, por lo que considera que la cantidad de hechos delictivos podría incrementarse.



Tanto Marín como Rodríguez indicaron que una de las situaciones más recientes en las que delincuentes atentaron contra la propiedad del sector educación ocurrió el pasado fin de semana, cuando ingresaron a la robar en la Casa del Maestro, lugar donde el sindicato tiene instaladas sus oficinas.



Los dirigentes informaron que fueron sustraídos computadoras, impresoras, microondas, cocinas eléctricas, bombonas de gas y material de oficina.



Otro caso similar se registró la semana pasada en la escuela Celestino Farrera, ubicada en el centro de Barcelona, de donde se llevaron cuatro ventiladores.



Una vez más hicieron un llamado a las autoridades para que haya más resguardo.



Cuidado



Para atacar la inseguridad que se vive en las instituciones educativas, el mandatario estadal Nelson Moreno, instaló en el mes de noviembre y hasta el 10 de enero de 2017, un comando especial de seguridad.



El contingente, conformado con 110 funcionarios de la Policía del estado (Polianzoátegui), se encargará de resguardar las 1.315 escuelas públicas y privadas de la entidad.



En el plan de refuerzo de seguridad estarán incluidos los centros hospitalarios y ambulatorios de la red primaria de salud de la entidad, según explicó el gobernador en ese momento. No descartó que la cantidad de funcionarios sea incrementada.

17 colegios fueron robados sólo en los meses de octubre y noviembre de 2016, según detalló la secretaria de bienestar social de Sinvema, Maira Marín. La educadora sostuvo que entre enero y septiembre reportaron unos 33 planteles que denunciaron el hurto de material de papelería, alimentos y equipos de cocina.

Recomendación

Los dirigentes del Sindicato Venezolano de Maestros recomendaron a los directores de escuelas que bajo, un inventario resguardaran los equipos como aires acondicionados, computadoras y alimentos del SAE en las casas de los padres y representantes más cercanos a las instituciones.