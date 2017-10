En La Encantada de Nueva Barcelona viven entre aguas negras

11:00 AM Erlinda Peña, representante del consejo comunal del lugar, señaló que este problema de insalubridad se debe a que la subestación de bombeo está dañada

Alejandra Maigua

Barcelona.- Habitantes del sector La Encantada de Nueva Barcelona, municipio Simón Bolívar, denunciaron que desde hace más de un mes se desbordaron las aguas negras de la zona y que las autoridades han hecho caso omiso a sus llamados.

“Esta situación nos tiene mal. No podemos ni salir de nuestras casas porque tenemos que hacer maromas para no ensuciarnos con las aguas cloacales que se desbordan por las alcantarillas”, se quejó la vecina María Elena León.

La moradora aseguró que los sistemas de drenajes de la comunidad no funcionan, por lo cual se ha acumulado el fétido líquido al frente de las viviendas.

León detalló que esta situación perjudica a más de 600 familias que habitan en la zona.

Erlinda Peña, representante del consejo comunal del lugar, señaló que este problema de insalubridad se debe a que la subestación de bombeo de Nueva Barcelona está dañada desde hace varias semanas.

“Pedimos que arreglen esas bombas lo más pronto posible. Que vengan las autoridades a resolver esto porque así no se puede vivir”.

Daño

El vecino y también vocero de la organización comunal, Carlos Álvarez, aseveró que la insalubridad ha provocado la proliferación de enfermedades entre los moradores.

“Tenemos cinco casos de dengue y ya hemos perdido la cuenta de las infecciones gastrointestinales y respiratorias por las que han pasado nuestros vecinos en los últimos días”.