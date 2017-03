Falta de mantenimiento provocó el apagón

08:04 AM El apagón que afectó a varios sectores de la parroquia El Carmen del municipio Simón Bolívar el domingo en la noche se debió a una avería

Jesús Hernández

Barcelona.- El apagón que afectó a varios sectores de la parroquia El Carmen del municipio Simón Bolívar el domingo en la noche se debió a una avería en “tres líneas de alto voltaje en la manzana 18 de la urbanización Fundación Mendoza”, reportó la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

La oficina regional del ente adscrito al Ministerio para el Poder Popular para la Energía Eléctrica, ubicada en la calle Simón Rodríguez de Puerto La Cruz, informó ayer que “las unidades acudieron a las 9:40 pm a la comunidad y resolvieron la falla a las 11:50 de la noche”.

Juan García, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec) y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Fomento Eléctrico de Anzoátegui, dijo que la avería fue consecuencia de la falta de mantenimiento de la empresa.

“No les estamos haciendo los mantenimientos preventivos a las líneas eléctricas”, denunció el dirigente sindical. “Vivimos en una zona salitrosa que deteriora más rápido los equipos, pero no tenemos materiales para los correctivos”.

García explicó que otro

de los motivos por los cuales colapsan las líneas es que “hay mayor consumo de energía”. Refirió que en algunos casos el incremento de la demanda se debe al uso desmedido de los electrodomésticos, pero la responsabilidad es de la empresa.

“Las líneas están hechas para cierto consumo y si hay un exagerado incremento se revientan o el transformador explota. Debemos hacer las mediciones para evaluar el consumo y no esperar que explote el equipo convertidor de energía para tomar las medidas. A eso se llama mantenimiento preventivo”.

Precaución

El secretario ejecutivo de Fetraelec advirtió que regresan los días calurosos a la zona norte del estado Anzoátegui, lo que puede provocar constantes averías.

“El calor afecta a las líneas y en estos tiempos calurosos el personal de la compañía estatal tiene que lavar diariamente los sistemas para que no se produzcan fallas en los transformadores. Eso se debe hacer cada año desde enero hasta mayor”.

Según García, el mantenimiento preventivo no se ha realizado en lo que va de 2017 porque no tienen suficientes unidades para trasladarse a los sectores y porque no cuentan con los equipos para resolver los problemas. “A veces son los vecinos quienes nos ayudan con la compra de los materiales”.