Denuncian alquiler ilegal de quirófanos en el Razetti

José Alberto Camacho

Barcelona.- “Aquí no te cobran por caminar porque no lo han patentado. Te cobran por todo, y los primeros que cobran son los obstetras. Las historias de cobro son más viejas que las pirámides de Egipto”. Así lo afirmó Petra Pérez, familiar de una mujer que parió en el hospital universitario Luis Razetti de Barcelona.



Denuncias como las de Pérez fueron entregadas al diputado del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Oscar Silva. Tanto pacientes como el dirigente sindical Yermis Allen pidieron al órgano parlamentario investigar la exigencia de dinero por el uso de áreas del nosocomio capitalino.



Según Allen especialistas de Ginecología hacen negocios por el uso de los quirófanos y venden los insumos.

Sostuvo que “una especie de mafia opera en los llamados turnos III (noche) y fines de semana”.



“Hemos conocido que durante las noches y fines de semana realizan cesáreas por las cuales cobran alrededor de Bs 1.000.000 por el alquiler del quirófano y hasta Bs 800.000 por la venta de un kit quirúrgico”.



Números de película



Allen sostuvo que el pasado fin de semana, en el Razetti atendieron 72 partos, 45 de ellos por cesárea, cuando normalmente se realizan siete al día, incluyendo las de emergencias.



“Sabemos que al hospital llegan pocos insumos y, aún así, están siendo usados por los especialistas para su provecho personal. Estos números de parto no son normales, hasta discriminación hacen, porque a las parturientas de escasos recursos se les niega la atención cuando hay material para ello”, manifestó.



Mafia en puertas

El legislador Oscar Silva no descarta que se haya esquistado una mafia, no sólo en el nosocomio capitalino, sino también en otros hospitales de la entidad.



“Coloqué la denuncia por redes sociales y de inmediato muchas personas me respondieron y me dijeron que eso no era nada nuevo. Incluso me hablaron de personas que se hacen pasar por pacientes para buscar medicamentos y luego los revenden en las afuera del hospital, esto no se puede permitir”, dijo.



Silva refirió que la situación se salió de control e instó a quienes hayan sido víctimas de cobros a denunciar los casos.



“Antes los médicos te decían que para ahorrarte recursos te hacían la cesárea en el hospital porque entendían que no podías pagar una clínica. Ahora es todo lo contrario, una cesárea en una clínica ronda los 16 millones de bolívares, y por hacértela en el hospital público te cobran un millón, cuando el servicio es gratuito por ley”, sostuvo el diputado estadal.



El parlamentario mencionó que en los próximos días realizarán una sesión ordinaria para que los afectados, así como dirigentes sindicales, expongan la situación que hay en el Universitario.



Mientras se adelantan las investigaciones, María Rodríguez, quien aún permanece en el recinto, tuvo que buscar Bs 700.000 para que le hicieran un curetaje. “Me dijeron que no dijera nada de esto”, aseveró.