Reportan 200 denuncias diarias por fallas en Clap

Jesús Bermúdez

Barcelona.- Unas 200 denuncias por irregularidades en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se registran a diario en todo el país.

Así lo aseguró ayer durante su visita al estado Anzoátegui, el jefe nacional de esta dependencia, Freddy Bernal, quien indicó que los reclamos que hacen los habitantes de las comunidades son referentes a acaparamiento de productos, desvío de alimentos, sobreprecio de los combos y mala organización y distribución.



Explicó que una vez que estas quejas son informadas a la sala de control y seguimiento del ente en Caracas, proceden a comunicarse con el Estado Mayor de Alimentación de la entidad, donde emitieron la denuncia para corroborar si es cierta y luego actuar.



“Si es un problema de organización o distribución, de inmediato ordenamos la reestructuración del Clap, pero si el caso tiene que ver con corrupción o delito lo pasamos a Fiscalía y los órganos competentes para que les caiga todo el peso de la ley”, señaló Bernal.



El jefe nacional de los Clap agregó que en los 24 estados del país tienen desplegados mil 500 inspectores presidenciales para vigilar el funcionamiento de este mecanismo de distribución de alimentos.



Acotó que para tener mayor control de los Clap, ahora contactan a diario el 1% de los habitantes censados en la comunidad que está recibiendo productos en ese momento, a fin de corroborar si realmente llegó o no la cantidad de rubros que posee la caja, si no fueron desviados los combos y si el precio ofrecido a las personas es el indicado.



“Nuestros inspectores se comunican cada día con las comunidades para hacer este trabajo de inteligencia social”.

Habitantes de Boyacá III esperan que el consejo comunal del lugar sea inspeccionado, pues afirman que se cometen muchas irregularidades.



Jesús Tovar, vocero de comunicación de la organización vecinal, denunció en días recientes que en la comunidad hay 369 familias, pero los encargados del Clap del sector introducen ante el gobierno regional una lista de hasta 500 hogares. “Hay mucha corrupción. Ellos se quedan con las demás bolsas”, dijo.



Procedimiento



Durante su visita a la entidad, el jefe nacional de los Clap, junto al gobernador Nelson Moreno; el director de la policía del estado, Antonio Briceño, y otras autoridades, anunció la detención de 62 ciudadanos que, supuestamente, se dedicaban a comercializar alimentos de forma ilegal.



“Hay 41 por vender con sobreprecio y acaparar alimentos, cuatro que estafaban a la gente pidiendo dinero por productos y no los entregaban, nueve por robos de fincas y otros detenidos por robar a pescadores de la entidad”.



Se conoció que estos sujetos tenían en su poder cerca de siete toneladas de rubros (pasta, arroz, harina, leche, café, pañales, entre otros).



Moreno dijo que todos fueron puestos a la orden de la Fiscalía.



Producción



Bernal aspira a que en los primeros cuatro meses de 2017 se active la producción de rubros en 11 mil Clap del país. “Se darán Bs 11 mil 300 millones para esto”. La población puede hacer sus denuncias sobre fallas en los Clap a través del correo: Clapnacional2016@gmail.com