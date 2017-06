Costos de semestre universitario supera dos salarios mínimos

Giovanna Pellicani / Miruska Reyes

Barcelona.- Estudiar una carrera técnica o universitaria se ha convertido en un lujo, pues los bachilleres deben contar con más de dos salarios mínimos para poder cubrir el costo de un semestre.



“En estos tiempos nuestros padres nos pagan hasta el bachillerato, de allí en adelante tenemos que responsabilizarnos nosotros, pero los elevados costos de las instituciones privadas limitan nuestra profesionalización”.



Así piensa Jhonatan Robles, quien cursa segundo semestre de Enfermería en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo (Iutepal), ubicado en la zona rural del municipio Sotillo.



Cuenta que actualmente paga Bs 145 mil por un semestre, pero cobra salario mínimo como recepcionista, en horario nocturno, en un reconocido hotel de la jurisdicción porteña.

“Tengo que pagar mensualmente Bs 20 mil de alquiler por una habitación, Bs 18 mil en el instituto y Bs 22 mil en pasajes. Me queda el bono de alimentación para costear mi comida, pero siempre lo uso para gastos de trabajos, guías y pago de servicios públicos”.



Robles es nativo del estado Sucre y aseguró que decidió estudiar en Anzoátegui por considerar que existe una mejor calidad de estudios y una mayor variedad de profesiones.

Reveló que dos de sus compañeros de aula tuvieron que paralizar sus estudios por no poder costearlos.



Cancelación



Una situación similar la vive Adriana Landius, quien cursa cuarto semestre de Derecho en el Núcleo Oriente de la Universidad Santa María (USM). Aseveró que está pensado en congelar su semestre ante la falta de recursos para pagar los estudios.



“Mis padres comenzaron a ayudarme, pero poco a poco decidí ir asumiendo el gasto de mi carrera para aliviarles la carga, pero no pude y tuvieron que seguir pagando mis semestres, responsabilidad que se les está dificultando porque todos sus ingresos los gastan en comida”.



Su hermana Rebeca Landius está a punto de graduarse y asegura que se inclinará por estudiar en el Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), pero aparentemente sus calificaciones no son tan buena para optar por un cupo. Sin embargo, lo va a intentar.



“Estudiar en la UDO es un suplicio por todas las carencias que allí existen, la inseguridad y el gasto que también representa la adquisición del material académico”.



La carrera más onerosa que actualmente ofrecen en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma), ubicada en Barcelona, es la de Odontología, cuyo costo por semestre alcanzó los Bs 900 mil, sin incluir el curso propedéutico que tiene un valor de Bs 1 millón 500 mil.



Antoniette Bracamonte llegó hasta el tercer semestre y luego decidió cambiar de carrera por no poder cubrir los gastos de instrumentos, guías, libros y mensualidades que necesita para su preparación.



“Cuando comencé eramos 31 en el aula, el segundo semestre la asistencia fue de 14 bachilleres”.



En bajada



A pesar de que existen algunas casas de estudios, como el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi (Iutirla), donde un semestre de las carreras que allí ofrecen cuesta Bs 80 mil, la demanda parece no ser suficiente.



El director de esta institución, profesor Juan Gabo, explicó que han tratado de mantener el monto de las mensualidades. Sin embargo, el costo de mantenimiento de las instalaciones está superando los ingresos.



“Cada semestre gastamos Bs 5 millones en pintura y eso sin contar los gastos mensuales por pago de profesores, personal administrativo y de mantenimiento general, pero nos mantenemos al día”.



Señaló que anualmente, al menos, un compresor de un aire debe ser sustituido y el último le costó Bs 600 mil.



Eleonor Marchán estudia sexto semestre de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño de Barcelona y asegura que la matrícula en esa institución bajó 50%.



“En mi salón se retiraron 18 chamos. Nosotros éramos 36 bachilleres”.



Indicó que lo mismo ocurre en las aulas de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Arquitectura y Computación.



En esa casa de estudios un semestre alcanza los 136 mil bolívares.



Aseguró que los profesores han manifestado su descontento por la irregularidad en el pago que, aparentemente, mantienen con el personal.



Los bachilleres coinciden en que muchos compañeros de aula han paralizado sus estudios y tienen planes de emigrar a otros países con el fin de buscar una mejor calidad de vida y oportunidades de crecimiento profesional.

Nuevos costos

Personal administrativo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) explica que el costo del nuevo semestre aún no ha sido actualizado. Cuentan que la próxima semana debe estar vigente el nuevo monto a cancelar por cada semestre.



241 mil bolívares es el costo de un semestre de Comunicación Social en el Núcleo Oriente de la Universidad Santa María, donde actualmente ofrecen financiamientos y créditos para la inscripción. Sin embargo, la deuda debe ser cancelada antes de culminar las actividades académicas.