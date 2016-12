Gremio: 50%han caído las ventas de diciembre

12:00 PM Wael Raad, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, manifestó que no han tenido una “buena” temporada navideña producto de la crisis que vive el país

Jesús Bermúdez / Paola Arvelo

Barcelona/ Puerto La Cruz.- La crisis que atraviesa el país sigue dando golpes certeros al sector comercial en la zona norte del estado Anzoátegui.

Hace unos tres o cuatro años, era notoria la cantidad de personas que visitaban las tiendas de Barcelona y Puerto La Cruz en temporada navideña para adquirir más de una prenda de vestir con el fin de estrenarla el 24 o 31 de diciembre.

Sin embargo, esta realidad ha venido cambiando debido a la acelerada inflación que ha afectado el bolsillo de los consumidores.

A principios de diciembre se observaban tiendas vacías, pero desde el 21 de diciembre hasta hoy se ha incrementado la afluencia de personas en los locales. No obstante, no todo el que entra a un negocio compra ropa o un par de zapato, ya que no cuenta con el dinero suficiente.

Ventas en picada

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad, la ventas han bajado 50% si se compara este diciembre con el de 2015.

“Si el año pasado se vendían 10 piezas, ahora sólo se venden cinco o cuatro. La crisis ha pegado mucho y la gente no tiene el mismo poder adquisitivo de antes”.

A su juicio, en 2016 no existe temporada navideña. “Hace varios años se hablaba de esa manera pero ahora no. Diciembre son dos días, 24 y 31. En esas fechas se ven más personas comprando, pero no es muy notorio. Estamos cerrando el año con números rojos”, apuntó.

El comerciante Alí Amaden, quien labora en el bulevar 5 de Julio, manifestó que “ahorita sólo se viste un integrante de la familia o los niños que haya. Antes todo el mundo estrenaba ropa, pero ya no se puede. Se ve mucha gente en el bulevar pero la mayoría transita sin bolsas en las manos”.

En Puerto La Cruz la situación es similar. Ricardo Tovar, vendedor de la calle Sucre, aseguró que sólo el 24 de diciembre hubo muchas personas comprando.

“Los demás días han sido normales. Antes, la calle Sucre estaba full desde que se iniciaba diciembre hasta que terminaba”.

Cierre de tiendas

En un recorrido por el centro porteño se pudo observar que varias tiendas de ropa y accesorios mantienen las santamarías abajo desde hace varios meses.

La imposibilidad de pagar los altos precios del alquiler de los establecimientos es la razón de este cierre, reportaron comerciantes vecinos.

“La mayoría de los locales que usan las tiendas de la calle Libertad son alquilados, por eso si las ganancias no dan para pagar el alquiler, el espacio tiene que entregarse”, explicó la vendedora María Rodríguez.

No obstante, se espera que para el próximo año esa instalaciones sean utilizadas