Jesús Gabriel Bermúdez

Barcelona.- Habitantes del área metropolitana del estado Anzoátegui están sufriendo las de Caín para conseguir gas en cualquiera de las compañías que expenden el producto.

Ayer, en las sedes de Tigasco y Puerto Gas, ubicadas en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez se observaron largas colas de ciudadanos que esperaban recargar sus bombonas.

Unos hasta se subían en los muros para solicitar que los atendieran.

Pero las personas no sólo deben soportar las extensas filas bajo un sol inclemente mientras avanza el día, sino que además deben enfrentarse a la inseguridad y a los peligros que implica transportar estos envases cilíndricos en unidades de transporte público.

Oscar Ochoa, habitante de La Ponderosa, tuvo que correr el riesgo de ser víctima de la delincuencia, pues estaba haciendo la cola desde muy tempranas horas de la madrugada.

“Cada vez es más difícil conseguir gas. En ninguno de los negocios cercanos a la casa hay bombonas, por eso me he tenido que trasladar hasta este llenadero de Puerto Gas y al que está por la avenida Alterna (Argimiro Gabaldón)2.

Sobre el traslado de las bombonas, el vecino Noel Aguilera, quien estaba en la sede de Tigasco, dijo que “es un peligro” montarlas en las unidades de transporte, pero debe hacerlo para lograr cocinar en su casa.

Agregó que en las filas pueden tardan entre tres y cuatro horas, dependiendo de cómo sea el despacho.

El obrero Luis Rodríguez mostró su molestia porque va a recibir visita en estos días y no tiene gas. “Esto no debería estar pasando, el Gobierno debe resolver. Hay que sacrificarse mucho para poder comprar gas”.