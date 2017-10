Un pan de jamón cuesta hasta 120 mil bolívares

09:20 AM En las panaderías de la zona norte ya empezaron a ofertar el clásico pan de jamón. Dependiendo el tamaño y la presentación se halla desde los Bs 45 mil

Grisnel Guevara

Barcelona.- Este año algunas familias se quedarán con las ganas de disfrutar de la tradicional cena navideña. El alto costo de los alimentos aleja cada vez más la posibilidad de degustar un pan de jamón o una hallaca a final de 2017.



En las panaderías de la zona norte ya empezaron a ofertar el clásico pan de jamón. Dependiendo el tamaño y la presentación se halla entre 45 mil y 120 mil bolívares.



Al observar los precios, los consumidores se quedan asombrados y recuerdan que hace un año costaba entre Bs 8 mil y Bs 10 mil.



El ama de casa Marianny Pérez quedó “con la boca abierta” cuando se enteró de que en Exquisiteces Grill, ubicado en la calle Principal de Boyacá II en Barcelona, el horneado de 600 gramos cuesta Bs 50 mil.



La mujer, quien reside en el sector Las Casitas del municipio Simón Bolívar, refirió que ella prefiere hacer los panes de jamón. Sin embargo, este año duda que pueda elaborarlos porque los ingredientes “sino están escasos, están súper caros”.



La semana pasada fue a un minimercado cerca de su casa y constató que el kilogramo de harina de trigo está en Bs 30 mil y el de jamón y tocineta Bs 120 mil y 135 mil bolívares, respectivamente.



En 2016, mil gramos de jamón le costaron Bs 10 mil y por la misma cantidad de tocineta canceló Bs 16 mil.



“Los precios son una locura. Sinceramente, dudo mucho que sirva pan de jamón este año”.



Sube por el dólar



El encargado de Exquisiteces Grill, quien prefirió no identificarse, dijo que la materia prima se incrementa diariamente, según la variación del dólar.



Indicó que una caja de pasas, que contiene 10 kilos, cuesta hasta un millón de bolívares. Mientras que un saco de harina de 45 kilogramos alcanza los 680 mil bolívares. El mes pasado la paca costaba Bs 560 mil.



José Rodríguez, gerente de Panadería Las Colinas, situada en el sector Colinas de Neverí, en la capital de la entidad, vende el pan de jamón de 500 gramos en Bs 50 mil, el de 800 en Bs 80 mil y el de 1 kilo en Bs 100 mil.



El empleado explicó que, por la época, lo más rentable es producir minipanes del embutido (200 gramos) y ofrecerlos en 15 mil bolívares.



El vocero de la Asociación de Panaderos Artesanales en Anzoátegui, Pedro Vega, explicó que el costo del carbohidrato se incrementa por la marca de los ingredientes con los que lo preparan.



Señaló que el producto saldría más económico si los comerciantes recibieran la harina subsidiada por el Gobierno nacional, que tiene un costo de 23.500 bolívares.



En vista de que no gozan de este beneficio tienen que comprarlo insumos en el mercado negro, a precios elevados.



El costo del pan de jamón se incrementó 1.100 por ciento

un año, al pasar de 10 mil bolívares en octubre de 2016 a Bs 120 mil actualmente. Panaderos de la zona explicaron que sólo sacan 10 panes de jamón cada dos días, para no tener pérdidas.