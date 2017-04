Año y medio llevan clausuradas salas de biblioteca de la UDO

Miruska Reyes

Barcelona.- En agosto de 2016, el gobernador del estado, Nelson Moreno, prometió la recuperación de la biblioteca del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO). Sin embargo, a la fecha, estas palabras parecen haber quedado en el olvido porque este servicio pasa por su peor momento.

En un recorrido por la casa más alta de Oriente se constató que sólo dos salas de las cinco que posee la biblioteca están operativas para el público, y ninguna cuenta con aire acondicionado ni equipos de computación.

El hampa también ha hecho su parte y se ha llevado hasta el cableado del lugar.

Bachilleres consultados señalaron que la situación data desde hace más de un año.

“Tengo dos semestres en la UDO y jamás he podido utilizar las áreas de la biblioteca porque están clausuradas. Y me han comentado que hay dos salas de lectura abiertas, pero la oscuridad y el polvo reinan en el lugar”, dijo Natalia Tebre, estudiante de Contaduría.

Con Tebre coincidió Daniela Ortiz. La joven, que cursa tercer semestre de Administración, indicó que desde antes de entrar a la UDO ya sabía que el área de los libros no funcionaba.



“Mi hermana entró un semestre antes y el lugar ya estaba cerrado. Lo peor es que los estudiantes somos los afectados, porque ni una práctica podemos realizar y menos consultar una información por la falta de equipos”.

Edison Rizales, de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu), aseveró que los archiveros donde reposan las tesis de grado de los egresados “están en total abandono”.

A su juicio no se cumple con el plan de mantenimiento y eso implica el riesgo de que estos textos se deterioren.

“La biblioteca es el sitio más emblemático de la universidad y por ello debería reacondicionarse para cumplir con la comunidad estudiantil, porque todos no cuentan con los recursos para acceder a internet desde sus casas”.

El dirigente de la Fveu mencionó que el servicio solamente funciona de 7:00 de la mañana 4:30 de la tarde.

Inseguridad

Los bachilleres también se quejaron por la falta de seguridad en el recinto universitario. Eglismar Peña aseguró que después de las 3:00 pm el alma máter queda solitaria.

“Esto parece el lejano Oeste, . o mejor dicho, un toque de queda porque después de esa hora no queda ni un alma, lo que los delincuentes aprovechan para robar a sus anchas”.

Quien también mostró su descontento por las carencias de la UDO fue Natalia Arteaga.

La estudiante manifestó que los baños de todas las escuelas están fuera de servicio.

“Tengo tres semestres cursando Administración y no he entrado al primero que no tenga los inodoros sucios o con tuberías rotas”.

Arteaga dijo que muchas veces los alumnos tienen que realizar colectas para que se limpien salones y otras áreas. “Estudiamos, limpiamos y recogemos dinero. Hacemos todo”.