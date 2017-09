Denuncian que UE Eulalia Buroz no recibió Clap Escolar

10:08 AM Padres y representantes de niños y adolescentes que estudian en un plantel ubicado en el centro de Barcelona, afirmaron que no han sido beneficiados con la entrega de uniformes

Jesús Bermúdez

Barcelona.- Preocupación. Esto es lo que sienten padres y representantes de niños que cursan sus estudios iniciales, básicos y de bachillerato en la UEN Eulalia Buroz, ubicada en el centro de Barcelona.

Ayer, varias madres se presentaron en las instalaciones de este plantel, que tiene más de 100 años de fundado, para denunciar que en los últimos tres años han sido excluidos de los beneficios que otorga el Gobierno a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) Escolar.

Afirman que durante ese lapso sus hijos no han recibido útiles, uniformes, libros, bolsos ni las computadoras portátiles “canaimitas”.

“Son cerca de 3 mil alumnos los que se ven afectados por esta situación. El ministro de Educación, Elías Jaua, dijo en días recientes que el Clap Escolar era para todos los estudiantes de los planteles públicos, pero aquí no han dado nada”, expresó Jovanka Hernández, madre de un niño de primaria.

Paula Hernández, otra de las representantes de un niño que cursa cuarto grado, explicó que al colegio no le han llegado estos beneficios porque la directora que estuvo allí en los últimos tres años “desviaba” todo lo que enviaba el Gobierno nacional para los alumnos.

Ambas manifestaron su temor porque no les han dado seguridad de que este año sí recibirán útiles y uniformes escolares.

“Yo hablé con la nueva directora del colegio, le pregunté por los beneficios escolares y me dijo que probablemente no traigan nada porque la UE Eulalia Buroz está en el centro de la ciudad y el Clap sólo llegará a escuelas que están en zonas rurales. Deben tomarnos en cuenta, aquí también hay alumnos que viven en áreas populares como Mayorquín, El Viñedo y Cruz Verde”, comentó Hernández.



Dificultad

La representante Heidi Vargas señaló que su pequeño no ha asistido a clases aún porque no tiene uniforme nuevo y no cuenta con los recursos suficientes para cubrir ese gasto.“Tengo dos hijos y estoy viendo cómo hago para resolver. A uno de ellos el pantalón que usó el año pasado ya le queda pequeño y por supuesto no se lo puedo poner esta vez”.

Condiciones

Sobre las condiciones de las de la UEN Eulalia Buroz, los representantes manifestaron que aún está en buenas condiciones, pues hace tres años el plantel fue remodelado por el Gobierno nacional. Sin embargo, señalan que en 2016 hubo problemas en algunos baños, los cuales ahora los están reparando.

Reunión

Jovanka Hernández informó que el pasado miércoles acudió a la Defensoría del Pueblo junto con otras madres para solicitar que medien ante las autoridades y den respuesta sobre los beneficios escolares a los alumnos de la UE Eulalia Buroz. “Si no hay respuesta, la próxima semana iremos a la gobernación”.