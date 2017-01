Gobierno: no contar con carnet de la Patria no limita los beneficios

Jesús Bermúdez / Paola Arvelo

Barcelona / Puerto La Cruz.- Gritos, empujones y desorden caracterizaron el primer día de emisión del carnet de la Patria impulsado por el Gobierno nacional. Ayer en Anzoátegui, habitantes de diferentes sectores acudieron desde temprano a la Plaza Bolívar de Barcelona para obtener el documento.



Al se inició todo se desarrollaba con normalidad, pero luego hubo momentos en que se caldearon los ánimos por lo lento del proceso. A las 10:20 am, se observaron personas empujando a otras, discusiones y hasta dos señoras de la tercera edad fueron maltratadas. Minutos después, la actividad se normalizó, pero a las 12:00 del medio día, al parecer hubo una falla eléctrica y tuvieron que reiniciar las máquinas.



Detalles



El gobernador del estado, Nelson Moreno, acudió a fin de obtener su carnet. Señaló que para el registro habilitarán 90 puntos, de los cuales sólo dos serán fijos: uno en la gobernación y otro en la Plaza Bolívar de Barcelona.



Acotó que las 88 unidades restantes serán distribuidas en las comunidades. “En Anzoátegui estarán recibiendo carnet 800 mil personas”.



El coordinador del Frente Francisco de Miranda, Saúl Gómez, afirmó que los interesados, sin importar su ideología política, pueden buscar su carnet.



Aseguró que no poseer el documento no será una limitante para recibir los beneficios del gobierno. “La revolución es inclusión. Esto sólo es para saber cuántas personas beneficiarias de misiones”.



En Puerto La Cruz, quienes acudieron a la Plaza Bolívar no recibieron su carnet porque no se instalaron las máquinas. A las 9:00 am fueron notificados de que debían anotarse en una lista, y cuando se determine una fecha se les informará vía telefónica.



Requisitos

Las personas mayores de 15 años pueden solicitar el carnet de la Patria. Para ello sólo deben presentar su cédula de identidad. Los puntos estarán disponibles de viernes a domingo hasta el 5 de febrero. Yudith Caima y Roselys Araguaney dijeron que buscaron el carnet porque les dijeron que si lo hacían no recibirían bolsas de comida.