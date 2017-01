“Vine a buscar mi carnet porque si no, no me darán bolsa de comida”

Jesús Bermúdez

Barcelona.- No eran las 6.00 am y ya la plaza Bolívar de Barcelona estaba abarrotada de habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui, quienes acudieron para obtener el llamado carnet de la patria.

En las cuatro colas que se hicieron ayer (ancianos, discapacitados, mujeres y hombres), afectos al Gobierno y opositores tuvieron que convivir por varias horas, ya que el proceso avanzaba lento, pese a que estaban activas 33 máquinas.

Dirigentes chavistas han asegurado que las largas filas son una muestra de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aún tiene apoyo popular. Sin embargo, hay quienes están participando en la jornada por temor a no recibir beneficios.

Tal es el caso de Luisa Álvarez, quien reside en el barrio Campo Claro de Barcelona. Dijo que no apoya al Gobierno, pero acudió la plaza a solicitar su carnet porque tiene miedo de que no le vendan más bolsas con alimentos.

Con ella coincide el ama de casa Rosa Ramírez, quien aseguró que nunca votó por el presidente Hugo Chávez y tampoco por el mandatario, Nicolás Maduro. “Vine a buscar mi carnet porque si no, no me darán la bolsa de comida que vende el Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción)”, acotó.

Diferente es el caso de Luis Medina, quien recibe una pensión por parte del Ejecutivo nacional. Expresó que acudió a la plaza para mostrar su respaldo al gobierno y ver si ahora obtiene más beneficios a través del carnet.

Extensión

Noel Azócar, coordinador regional de Nuevo Camino Revolucionario, solicitó al presidente Nicolás Maduro que extienda el proceso de carnetización hasta finales de febrero. “Esto permitirá que participen más personas y sin apuro”.

Finalidad

Noel Azócar, de NCR, descartó que la emisión del carnet sea impulsado por el Gobierno con un fin electoral. “Esto es para que exista más orden para beneficiar al pueblo con todas las misiones. El que no tenga carnet seguirá recibiendo beneficios“.