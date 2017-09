Policía y abogado fueron asesinados en Bergantín

María Virginia Matute

Barcelona.- Un episodio violento cobró la vida de dos profesionales en la población de Bergantín, zona rural del municipio Bolívar, la noche del pasado lunes.

El oficial de la policía local (Polibolívar) Rédinson Omar Bastardo Rosales, de 21 años, y el abogado Héctor Eduardo Armas Fong, de 55, fueron asesinados en una finca.

Varios delincuentes ingresaron en el hato “Los Aguacates”, propiedad del profesional del Derecho, los amarraron y después de robarlos, les quitaron la vida.

Al funcionario le dieron un balazo en la cabeza, mientras que a Armas le dieron múltiples cuchilladas en distintas partes del cuerpo.

Trágico aviso

Reydimar Bastardo dormía la mañana de ayer y una llamada telefónica la despertó a las 7:00 am:

- Aló.

- Buenos días, le hablamos de Recursos Humanos porque necesitamos una colaboración. Asesinaron a un funcionario policial y queremos saber si lo conocía.

-Cómo no, ¿de qué cuerpo policial?

-Polibolívar.

- ¿Cuál es el nombre del funcionario?

- Rédinson Omar Bastardo Rosales.

“A mí me iba a dar algo. Le pasé el teléfono a mi padrastro para que aportara más datos, porque yo no podía ni hablar”, señaló la hermana del uniformado.

Bastardo tenía un año y seis días en Polibolívar y estaba destacado en Bergantín desde hacía un mes.

Familiares de Armas no hablaron con el equipo reporteril de El Tiempo, pero se supo que trabajaba en un bufete de abogados ubicado frente al Palacio de Justicia de Barcelona.

Versiones

Un vocero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación capitalina señaló que el lunes, cerca de las 9:00 de la noche, Héctor Armas fue hasta la Estación Policial (EP) de Bergantín a denunciar un robo en su propiedad y fue atendido por Bastardo.

Ambos se trasladaron al lugar y fueron sorprendidos por siete hombres, quienes los amarraron de las manos y los pies para posteriormente asesinarlos.

El alcalde del municipio Bolívar, Guillermo Martínez, señaló que fueron tres los responsables de este doble homicidio y que uno de ellos fue detenido por comisiones mixtas de la policía municipal y científica en la población rural.

Sin embargo, el Cicpc no confirmó la detención de ningún sospechoso. El vocero comentó que los delincuentes robaron artículos de valor de la finca “Los Aguacates”.