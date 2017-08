Chavista dice que Istúriz fue impuesto como candidato

Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz.- La designación de Aristóbulo Istúriz como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la elección de gobernador de Anzoátegui pautada para octubre, no fue vista con buenos ojos por una estructura chavista de Sotillo.



Carlos Rodríguez, militante de la tolda y jefe de una Unidad de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) que funciona en el sector Agua Potable de Puerto La Cruz, aseguró que esta postulación fue impuesta y no consultada con las bases del partido de gobierno.



“Anzoátegui no está de acuerdo con imposiciones. Nelson (Moreno) tiene más de un año trabajando y no fue tomado en cuenta. Estamos exigiendo un candidato de base como Nelson, Guillermo Martínez o Jhonnathan Marín. Queremos elecciones internas”, afirmó.



Dijo que con Istúriz se puede perder la gobernación.