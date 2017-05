Con trancas y marchas, opositores protestaron contra Maduro

11:07 AM La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) concretó la movilización pautada en la mañana ayer, pero no pudo llegar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Barcelona

J. Bermúdez / G. Guevara / Y. Vargas

Barcelona/ Lechería.- Ayer estuvo activa la calle una vez más. Mientras grupos opositores se concentraron en tres puntos de la zona norte de Anzoátegui para marchar en contra del Gobierno, otros trancaron siete puntos del municipio Urbaneja desde tempranas horas de la mañana.



La caminata fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para rechazar la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro y exigir elecciones.



Desde las 10:00 am, la mayor parte de los antichavistas se concentró en el distribuidor Fabricio Ojeda de Lechería. Otros se reunieron cerca del ambulatorio de Barrio Sucre y el Central Madeirense de Barcelona.



A las 11:23 am partieron las tres marchas hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual era custodiada por funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



La movilización que comenzó en el distribuidor avanzó por la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez sin contratiempos. Fue a las 11:56 am cuando se unió a las otras dos marchas en la pasarela de Boyacá.



Luego continuaron la ruta, pero como en ocasiones anteriores, fueron frenadas a las 11:59 am por un cordón de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a pocos metros del CNE.



Tras esto, algunos manifestantes levantaron sus manos y otros mostraron pancartas en rechazo a la constituyente “comunal”. “Y cual, y cual constituyente, aquí lo que queremos es un nuevo presidente”, gritaban con fuerza.



Diputados nacionales solicitaron que abrieran el paso, pero efectivos de la GN respondieron que sólo dejarían acceder a 20 personas.



“O pasamos todos o no pasa nadie”, gritaba la mayoría y eso fue lo que decidieron los parlamentarios después de varios minutos de discusión con estudiantes y ciudadanos. Allí realizaron un plantón hasta la 1:25 pm.



Desde otros puntos

En Lechería, el enfrentamiento entre los que se hacen llamar “la resistencia”, la PNB y la GNB comenzó antes de las 4:00 pm. 15 minutos después de haberse iniciado la “batalla campal”, los militares capturaron a tres jóvenes en las inmediaciones del centro comercial El Peñón del Faro.



Los muchachos fueron identificados como Daniel Aranela, estudiante de Ingeniería de la Universidad Santa María, Ricardo Durán Barreto y Kevin Suárez Díaz.



Luego de las 4:11 pm, durante 40 minutos se mantuvo la calma. Posteriormente los castrenses se enfrentaron con residentes de Vistamar que supuestamente les lanzaron bombas molotov y cohetes.



Ingresaron al conjunto habitacional, y confiscaron los materiales, según informó un policía nacional.



A las 6:00 pm, comenzó otra refriega. Los bombas lacrimógenas caían hacia la calle Cajigal, lugar donde estaba la mayoría de los manifestantes. Tras media hora de enfrentamiento, los efectivos se retiraron y “la resistencia” volvió a prender cauchos y armar barricadas.



En la avenida Camejo Octavio a la altura de Casas Botes B, y en el puente de Las Delicias de Puerto La Cruz también incendiaron neumáticos. Uniformados de Polisotillo apagaron el fuego.