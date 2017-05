Oposición rindió honor a caídos en protestas con cantos y oraciones

10:28 AM Antioficialistas realizaron ayer diversas actividades en la zona norte de Anzoátegui para recordar a las más de 40 personas fallecidas en manifestaciones antigubernamentale

Jesús Bermúdez / Grisnel Guevara

Zona norte.- Entre oraciones, cantos religiosos y vigilias, afectos a la oposición rindieron honor ayer a los más de 50 ciudadanos fallecidos en las protestas de los últimos días contra el presidente Nicolás Maduro. En la zona norte de Anzoátegui se realizaron diferentes actividades y en todas predominó la utilización de vestimenta blanca y velas.



En Sotillo, desde las 4:30 de la tarde, un grupo de antichavistas se concentró cerca de la estación de servicio ubicada en el inicio de la calle Sucre.



A las 5:10 pm emprendieron una caminata hasta la iglesia de la Santa Cruz. Allí se realizó una misa por los caídos en las manifestaciones y luego una vigilia en las inmediaciones del templo hasta cerca de las 7:30 pm. “El presidente (Nicolás) Maduro es el asesino de estos jóvenes, por eso no nos vamos a cansar de protestar”, expresó el concejal de Sotillo, Antonio Acosta.



En la capital de la entidad hubo dos marchas. Una partió a las 6:30 pm desde la pasarela de Boyacá hasta la iglesia San Pedro de ese sector. Tras culminar la misa, los opositores hicieron un minuto de silencio por los fallecidos y luego los aplaudieron. La otra caminata salió desde la avenida Pedro María Freites (frente al Grupo Chile) hasta la popular “iglesia rosada”. La mayoría caminaba con velas en las manos y entonaba canciones religiosas.



Urbaneja fue el municipio que concentró a la mayor cantidad de opositores. Una marcha partió desde la entrada de las residencias Puerto Príncipe y la otra desde el sector Venecia. Ambas coincidieron en el semáforo cercano al Peñón del Faro, pasadas las 7:00 de la noche.



Aquí también se oró por las personas asesinadas en las protestas, cantaron el Alma Llanera y luego algunos dirigentes políticos pronunciaron algunas palabras.



“Esta cantidad de gente es la demostración de que el pueblo no tiene miedo. Pese a la prórroga del Estado de Excepción decretado por el presidente Maduro, seguiremos en la calle y no nos van a amedrentar”, dijo Gustavo Marcano, alcalde de Lechería.



En Guanta, el concejal Luis Gil, miembros de la sociedad civil y estudiantes rezaron un rosario por los caídos desde las 7:30 de la noche en la plaza del bulevar Cacique Toronoima.



Gil criticó la Constituyente y aseguró que el verdadero poder originario, que puede convocar este mecanismo, se encuentra en las calles exigiendo un cambio en el país.



Apoyo a Constituyente

La mañana de ayer, el padre Numa Molina estuvo en las cercanías de la Casa Fuerte de Barcelona y desde allí ofreció una misa en presencia de autoridades regionales, afectos al Gobierno y militares.



En su discurso, ratificó su apoyo a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente Nicolás Maduro.



“He venido aquí para decirles que la Constituyente es el camino a la paz. El pueblo venezolano debe sentarse a dialogar como hermanos cristianos que somos”.



Explicó que nota en “todo el pueblo” venezolano que tiene el deseo de dialogar, “frente a los que equivocadamente creen que por la vía de la violencia se puede e