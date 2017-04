Padres: “decidimos protestar porque el cáncer no espera”

Miruska Reyes

Barcelona.- Con pancartas y gritando consignas como “decidimos protestar porque el cáncer no espera”, familiares de los pacientes oncológicos del anexo infantil del hospital Luis Razetti de Barcelona cerraron parte de la avenida Argimiro Gabaldón, antigua vía Alterna, la mañana de este jueves.

Por al menos 45 minutos, permanecieron en la calle denunciando la falta de insumos médicos en el centro de salud.

Rosángel Guaramaima, madre de un pequeño que padece leucemia y que está recluido desde hace ocho meses, mencionó que deben comprar hasta el yelco para suministrarles las soluciones a los pacientes.

“El Razetti es un centro público, pero los papás corremos con los gastos de todo. Las quimios, antibióticos, analgésicos y exámenes de laboratorio salen de nuestros bolsillos”, señaló.

Con Guaramaima coincidió Mirian Cirilo. La mujer, con lágrimas en los ojos, manifestó que no halla a dónde más acudir para conseguir el tratamiento de su hijo.

“En el seguro no hay quimios desde hace un mes, y, mientras, mi pequeño se va apagando poco a poco. Él no se quiere morir. No encuentro qué hacer para que mejore. No hay medicamentos”.

Antonio Reggio fue otro de los padres que se quejó por las deficiencias en el recinto hospitalario. Contó que, desde enero, en el oncológico capitalino han fallecido siete niños por la escasez de fármacos.

Al lugar de la protesta llegaron una comisión de Polianzoátegui y el jefe de despacho de la gobernación, Argimiro Aponte, quien prometió soluciones.

En medio de la tranca, algunos conductores se quejaron. A su juicio, lo que los padres debían cerrar es la Gobernación.

En riesgo

El área de radioterapia del anexo infantil del hospital Razetti de Barcelona corre riesgo de paralizar sus labores porque la puerta principal se dañó. Así lo hicieron saber los padres de niños con cáncer recluidos en el nosocomio. La diputada a la AN, Oneida Guaipe, exhortó al gobernador Nelson Moreno a buscar soluciones a las carencias.