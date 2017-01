Pérdidas tras robo en Escuela de Ingeniería ascienden a Bs 4 millones

Emely Arenas C.

Puerto La Cruz.- A más de 4 millones de bolívares asciende la pérdida de los aparatos hurtados de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo de Anzoátegui, según las estimaciones de los estudiantes.



Josmer Reyes, miembro del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química, informó que los delincuentes se llevaron un equipo completo de destilación, que es indispensable para las clases de laboratorios de Operaciones Unitarias, Dinámica y Fenómenos de Transporte, en los cursos de octavo y noveno semestre.



Explicó que estas son materias indispensables para graduarse.

Temen que el semestre se retrase y afecte a más de 200 estudiantes.



“También se llevaron tres bombas de agua, la tubería de cobre, cablería de electricidad, taladros, esmeril y filtro de agua”.



En el caso del área de Ingeniería de Electricidad, cargaron con una nevera, un dispensador de agua, un aire acondicionado de 18 mil BTU, cámaras de seguridad y material de papelería.



Jorman Rojas, vocero del centro de estudiantes de esa carrera, sostuvo que las puertas no fueron forzadas, por lo que no descartan complicidad interna.



Detención

Una fuente extraoficial informó que tres estudiantes habrían sido detenidos por la policía científica por, aparentemente, estar implicados en el hurto de algunos equipos. La información no ha sido confirmada por las autoridades.

Sin presupuesto

Juan Carlos Azócar, delegado de la Federación Venezolana de Estudian- tes, indicó que la falta de presupuesto de la universidad complicará la restitución de los equipos hurtados. Hizo una llamado a la autoridades gubernamentales para que presten apoyo.