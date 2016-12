Alertan contaminación por falta de incineradores

Emely Arenas C.

Barcelona.- El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Yermis Allen, prevé que se genere una ola de contaminación a causa de la insuficiencia de equipos de incineración en el hospital Luis Razetti de Barcelona.



El aparato que lleva más de tres años fuera de servicio no ha sido remplazado ni reparado por el Ejecutivo regional, desde entonces.



El sindicalista reveló que, tras una investigación hecha en las instalaciones del principal nosocomio de la capital, se determinó que las cavas de la morgue están copadas de desechos biológicos, como vísceras y restos humanos.



“Este es el único lugar donde pueden mantener refrigerados los desperdicios para evitar la descomposición”, aseguró el dirigente al explicar que esto ha generado que no haya espacio para conservar los cadáveres que son ingresados en el lugar.



“Los cuerpos se descomponen más rápidos y los trabajadores se están exponiendo a esta contaminación”, indicó.



Apoyo



Allen informó que como paliativo, los restos están siendo llevados a los incineradores del hospital del Seguro Social Guzmán Lander, pero este centro sólo puede prestar el servicio dos veces por semana.



“No recibe más de 30 kilos por día, por lo que no es suficiente para solventar la contingencia”, refirió.



El también secretario ejecutivo del sindicato, Israel Carico, quien es trabajador del Ivss Las Garzas, aseguró que el equipo de ese recinto de salud se encuentra operativo al 100%, sin embargo, no se da abasto para atender lo que envían de los demás nosocomios.



Sostuvo que el incinerador del hospital César Rodríguez de Guaraguao está fuera de servicio desde principio de año.



Investigación



Allen indicó que hay serias razones que llevan a concluir que los desechos que no han podido ser incinerados y que no se pueden conservar en las cavas están siendo llevados al vertedero de Cerro de Piedra, en la zona rural del municipio Bolívar.



Agregó que en el basurero también debe existir un aparato de incineración, pero aún no cuenta con él.



Estimó que los restos humanos están siendo dejados entre la basura, lo que a su juicio podría generar una situación más alarmante, tomando en cuenta la cantidad de personas que buscan restos de comida en el lugar.



El sindicalista hizo un llamado a las autoridades de sanidad para que se haga una investigación al respecto y se apliquen los correctivos.

También instó a que se realicen supervisiones a las clínicas privadas para determinar dónde están depositando los desperdicios biológicos que salen de los quirófanos.

No descartó que estas instituciones también estén incurriendo en el “delito” de depositar los residuos humanos en los contenedores.

Destitución

El secretario ejecutivo del Sintrasalud, Yermes Allen, pidió la destitu- ción de los directores de Salud del estado, incluyendo el del hospital universitario Luis Razetti de Barcelona, a quien señaló de irresponsable por permitir las condiciones de insalubridad del nosocomio.