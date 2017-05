Consulta en hospital de niños se quedó sin ecocardiograma

10:06 AM A los pacientes cardiológicos del nosocomio infantil del hospital Luis Razetti de Barcelona no podrán realizarles un diagnóstico completo

Miruska Reyes

Barcelona.- Las carencias en el anexo infantil del hospital Luis Razetti de Barcelona no parecen tener fin. Desde este miércoles, la consulta pediátrica de Cardiología se encuentra técnicamente paralizada porque se dañó el ecocardiograma.



Así lo denunció ayer el jefe de esa consulta, Ismael Viñoles, quien aseguró que la falta del equipo impide un diagnóstico completo de la condición del paciente.



Explicó que el ecocardiograma es de vital importancia, ya que ofrece una imagen en movimiento del corazón, mediante ultrasonidos y además aporta información acerca de la forma, tamaño, función y fuerza de este órgano.



“Es lamentable la situación porque desde hace cuatro años se levantaron innumerables informes para el mantenimiento del aparato y jamás se le dio la prioridad que requería. Ahora se dañó y hará falta que lo cambien por uno nuevo”.



Viñoles exhortó a las autoridades sanitarias a dar respuestas a esta situación, así como al hecho de que el Hospital Cardiológico Infantil, en Caracas, no está recibiendo las emergencias remitidas desde Anzoátegui.



En protesta

En otro orden de ideas, por segundo día consecutivo, médicos y residentes del anexo infantil del Razetti realizaron la mañana de este jueves un “plantón”, durante una hora, en la entrada del recinto.



Con pancartas de la bandera de Venezuela en mano y vociferando consignas como: “canal humanitario ya”, el grupo exigió soluciones a la “crisis de salud que viven los centros hospitalarios”.



Waleska Hernández, vocera de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), señaló que con la actividad se da inicio a una agenda de protestas pacíficas acordada en asamblea general.



“Hoy los médicos del anexo infantil decidimos no ser indiferentes ante la grave situación hospitalaria del país y con ello nos sumamos a las demás asociaciones de salud”.



Hernández descartó que como medida de presión se puedan paralizar las consultas y servicios del nosocomio infantil.



Indicó que en esa “hora de protesta, los pisos serán asistidos por parte de los residentes”.



Iraida Zacarías, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Anzoátegui, dijo que el llamado de los especialistas es para el Gobierno nacional a fin de que “defienda el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes tal y como está consagrado en la Constitución”.



“No hay medicinas, soluciones, insumos quirúrgicos, yelcos e inyectadoras. Lo que conlleva que los padres se vean obligados a comprarlos afuera. Los médicos estamos de manos atadas”.



Zacarías también pidió el apoyo de los demás gremios de salud del hospital. “Muchos no están por temor y no es justo”.



La supervisora de Administración Adjunta al anexo infantil, Yusmelis Martínez, señaló que el personal de enfermería y demás empleados apoyan la manifestación garantizando la atención de los niños recluidos. “A nadie se le niega el derecho a protestar porque todos sabemos la difícil situación del hospital, pero las enfermeras deben manifestar fuera de sus horas laborales”.