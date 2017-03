Denuncian venta ilegal de insumos en el Razetti

08:00 AM Mariana González, quien tiene a su hermano internado en el hospital universitario de Barcelona, refirió que dos veces ha tenido que comprar en combo

Grisnel Guevara

Barcelona.- Un combo compuesto por un agua oxigenada, un betadine y un paquete de pañales Securezza le costó Bs 20.000 a Mariana González, quien, desde hace un mes, tiene a su hermano internado con dermatitis en el hospital universitario Luis Razetti, en Barcelona.

Para sorpresa de la mujer, quien le vendió los productos no fue un bachaquero de la avenida Razetti, sino un camillero del mismo nosocomio. Así lo contó mientras su esposo compraba dos ampollas de Profenid en la Farmacia Ortopédica. Ambos frascos costaron Bs 16.400.

Refirió que se vio en la obligación de pagar la suma porque no conseguía los materiales en ninguna farmacia. Agregó que ha hecho negocio con el empleado en dos ocasiones.

“Los camilleros se roban los insumos y los revenden a los pacientes. Lo peor es que todo el mundo sabe quién es el camillero y nadie hace nada al respecto”.

Gastos e incomodidades

González, quien vive en Bergantín, zona rural del municipio Bolívar, detalló que semanalmente gasta hasta 500 mil bolívares en cosas que necesita su pariente y las personas que lo cuidan.

“Cada vez que le mandan a hacer exámenes de sangre o cultivos son Bs 37.000. Y los antibióticos cuestan hasta Bs 30.000”.

El ama de casa señaló que su familia ha gastado alrededor de Bs 2.000.000 en 30 días.

Durante ese período, ni González ni sus familiares han regresado a su casa en Bergantín.

Duermen en el piso junto a los acompañantes de los demás pacientes. Aún no sabe cuándo darán de alta a su hermano.

En el Área de Cuidados Intensivos de Neonatología, situada en el piso 9, una reja les impide la entrada a los parientes de los recién nacidos, por lo que esperan durante todo el día en las escaleras. Cargan con bolsos llenos de insumos médicos, medicamentos y botellones de agua.

Tal es el caso de Eimee Guzmán, cuya sobrina está hospitalizada desde hace una semana, tras nacer con problemas respiratorios.

“Mi cuñada y mi sobrina han necesitado medicamentos que aquí no tienen o dicen que no tienen. Necesitamos Cefadroxilo y Sultamicilina pero no los hemos conseguido”, expresó la mujer.