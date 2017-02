Durante el mes de enero fallecieron seis lactantes en el Razetti por desnutrición

09:18 AM Especialistas aseguran que las causas no están relacionadas con padecimientos de enfermedades, sino con la poca disponibilidad económica de los padres para comprar alimentos

Emely Arenas C.

Barcelona.- En la página web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y en la Organización Mundial de la Salud (OMS), los datos sobre la desnutrición infantil en Venezuela no han sido actualizados desde el año 2012. La misma fecha en que el Gobierno nacional dejó de hacer públicas las cifras oficiales.

Al ser consultado al respecto, el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Huniades Urbina, reveló que la organización maneja datos no oficiales, que pondrían a Venezuela con una tasa de 45% de desnutrición en la población infantil.

Detalló que de los 30 millones de habitantes del país, 30% están en edad pediátrica, más o menos unos 9 millones de niños.

“Estamos hablando de que 45% de la población infantil son 4 millones de niños que sufren de desnutrición a nivel nacional. Aunque los datos no son oficiales, son producto de investigaciones de fundaciones serias como Bengoa”, refirió el médico especialista en Pediatría, al argumentar que la situación económica del país limita el acceso a los alimentos.

Urbina expresó la preocupación que reina en la actualidad en el gremio, que continuamente recibe en sus consultas más casos de menores con cuadros graves de desnutrición.

“En Anzoátegui tampoco hay cifras oficiales, porque el Instituto Nacional de Nutrición (INN) se niega a dar los datos, ni siquiera a especialistas como nosotros”, refirió la presidenta de la Sociedad de Pediatría en el estado, Iraida Zacarías.

Ambos pediatras aseguraron que la desnutrición es una de las principales causas de la proliferación de enfermedades como la neumonía crónica, difteria y otras que son percibidas cuando las defensas de organismo están bajas.

Cifras

Aunque las autoridades se niegan a dar cifras oficiales, una médico especialista del Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara, anexo al Luis Razetti de Barcelona, sostuvo que durante el mes de enero murieron seis lactantes por presentar cuadros severos de desnutrición.

La galeno, que prefirió no revelar su nombre por no estar autorizada para declarar, informó que durante el primer mes del año fueron 15 los infantes hospitalizados en ese recinto por esta misma situación, todos menores de un año.

“Hay otros casos que son severos y no requieren hospitalización y se trata de niños con más de 2 años. En total fueron ocho los atendidos en la consulta de nutrición”.

Agregó que para el mismo periodo del año pasado, los hospitalizados por casos similares eran uno o dos al mes.

“Se trata de niños sanos, que no presentan patologías o enfermedades que les impidan comer. El problema es que sus padres no tienen cómo darles comida. En el caso de los lactantes es por el sobreprecio en que consiguen las fórmulas”.

La médico sostuvo que la lactancia materna tampoco les ayuda de mucho, pues las madres también están presentando cuadros de mal nutrición y a la larga no producen una leche adecuada para la alimentación del infante.

Responsabilidad

El secretario de reclamos del Colegio de Médicos del estado, Humberto Omaña, sostuvo que la responsabilidad de la crisis de salud recae sobre las autoridades nacionales y regionales. Indicó que es potestad del Gobierno garantizar abastecimiento de alimentos y medicinas. Pidió que sea declarada la crisis humanitaria en el estado.

4 pequeños

han sido hospitalizados en lo que va de febrero por desnutrición. Fuentes no oficiales del hospital de niños aseguran que los menores son atendidos y estabilizados, pero deben ser regresados a sus casas, pues el hospital no funciona como centro de recuperación nutricional. “No pueden ser hospitalizados por meses”.

Zonas vulnerables

Médicos del hospital Rafael Tobías Guevara de Barcelona señalaron que los casos de desnutrición provienen en mayor medida de las zonas foráneas o rurales como Valle de Guanape y Cantaura, donde el poder adquisitivo de las familias y el acceso a los alimentos es mucho menor.