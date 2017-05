Fallas en servicios afectan atención oncológica del Razetti

11:10 AM La Unidad de Oncología Kleber Ramírez Rojas de Barcelona no escapa de la escasez de medicinas e insumos que afrontan los recintos asistenciales de la región

Miruska Reyes

Barcelona.- Las carencias están a la orden del día en el hospital Luis Razetti de Barcelona. Y su Unidad de Oncología Kleber Ramírez Rojas no escapa de la situación por las fallas en los diferentes servicios.

Hace cinco años el equipo de tomografía del área se dañó y desde entonces los pacientes tienen que acudir a un centro privado para poder efectuarse esta prueba radiológica.



Así lo denunció el secretario de profesionales y técnicos del Sindicato Nacional de Empleados Públicos de la Salud del estado Anzoátegui (Sunep-Sas), Javier Pedrique, quien aseguró que el tomógrafo fue desincorporado del lugar “sin esperanzas de que lo reparen o reemplacen por uno nuevo”.

A la lista de carencias del Ramírez Rojas también se suman las fallas de laboratorio y Rayos X, según aseveró Pedrique este lunes.

“Es lamentable que el paciente tenga que correr con todos los gastos. Hasta de una hematología completa porque no hay reactivos. Y del rayos X toca poseer a juro un teléfono inteligente para fotografiar las imágenes porque no se cuenta con material de impresión”, explicó.

El vocero de Sunep-Sas alegó que el déficit de reactivos en el laboratorio data de octubre del año pasado, pese a que las autoridades están al tanto de la situación.

Voz del pueblo



En un recorrido por la Unidad de Oncología, familiares de los pacientes consultados confirmaron lo dicho por Pedrique.

Airam López indicó que aunque a su padre le detectaron el cáncer hace pocas semanas, los exámenes de sangre son una rutina costosa en el proceso de esta enfermedad.

“Sobre todo porque aquí el servicio no funciona y toca ir a centros privados. Gracias a Dios que por lo menos las ampollas las conseguimos y ya tenemos el esquema completo”.



Luz Millán no corrió con igual suerte. La mujer que padece cáncer de mama manifestó que “el tratamiento de quimios es de difícil acceso, porque aunque el Instituto del Seguro Social de Venezuela lo da gratuito, tarda semanas sin stock”.



Ello obliga a muchos, agregó, a vivir el viacrucis de búsqueda de medicinas, además de que los servicios complementarios en esta lucha, como lo es un laboratorio, no funcionan en el Razetti.

Millán agregó que ayer no pudo recibir el tratamiento de quimioterapia porque como presentaba una gripe severa, el médico pidió realizarle una placa pulmonar para evitar complicaciones, pero visto que en Rayos X no hay material, poco se pudo hacer al respecto.

“No cuento con los recursos para gastar 10 mil o más en una placa. Así que no tengo más opción que esperar y venir la semana que viene. ¡Cuando no es una cosa es otra!”.

El depósito

En un recorrido por la planta baja del hospital barcelonés se constató que el área donde otrora funcionaban los servicios de Psiquiatría, Foniatría y Neurología, hoy es un depósito de “cachivaches”.

El lugar cuenta con muy poca iluminación y varios de sus cubículos están clausurados.

El vocero de Sunep-sas dijo que hace 10 años se planteó un proyecto para la recuperación del lugar, pero “sólo quedó en promesas. Ahora, además de utilizar parte del espacio como almacén de mantenimiento, también alberga objetos dañados. La decadencia en un lugar que es hasta foco de infección”.