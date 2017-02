Mttu ha recibido 42 denuncias por cobro ilegal de pasaje

Jesús Bermúdez/ Carlos Casas/ Miruska Reyes

Barcelona.- Un total de 42 denuncias de usuarios por cobro ilegal de pasaje ha recibido la oficina de la Mancomunidad de Transporte Terrestre Urbano (Mttu) del estado Anzoátegui.

Manuel Tocuyo, presidente del ente, indicó que los reclamos han sido procesados entre enero y febrero de este año.



Señaló que muchos choferes están cobrando Bs 100, Bs 150 y Bs 200 y no los establecido en la última gaceta oficial publicada por el Ministerio de Transporte.



Señaló que esto se ha heho recurrente no sólo en los autobuses, sino también en las busetas y carros por puesto.

Ante esta situación irregular, Tocuyo se reunió ayer con representantes de 12 líneas de transporte que operan en el área metropolitana de la entidad.



En el encuentro, el presidente de la Mttu exhortó a los directivos a que conversen con sus agremiados para que dejen de cobrar con sobreprecio.



Tocuyo acotó que estarán vigilantes con las diferentes líneas para ver si corrigieron el precio del pasaje.

Advirtió que si esto no ocurre procederán a expulsar a los trabajadores del volante que no acaten la orden.



Sobre los operativos de fiscalización en El Viñedo expresó esta semana concluirá la “fase de información” a conductores y usuarios, para comenzar la próxima semana con la imposición de “medidas sancionatorias” contra quienes cobren más del pasaje estipulado.



No suministró cifras sobre denuncias recibidas a través de los teléfonos de contacto, y admitió que no han determinado en cuáles comunidades intervendrán después de El Viñedo.



Discusiones

En cuanto a las discusiones por el aumento de pasaje, que acostumbran realizar desde que se inicia el año para definir las nuevas tarifas que entrarán en vigencia a partir de abril, Tocuyo apuntó que esperan recibir la propuesta de los transportistas esta semana para analizarla y hacer las consideraciones necesarias.

Nicodemus Zambrano, directivo de la línea Upaca (cubre Barcelona-Puerto La Cruz), señaló que a mas tardar el viernes entregarán la propuesta impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Anzoátegui (Sutta). “Vamos a proponer que en autobús se cobren entre 150 y 200 bolívares pero desde ya, no podemos esperar abril”, dijo.

Aumento descartado

En el terminal terrestre del municipio Sotillo, choferes descartaron ayer la posibilidad de aprobar otra alza en las tarifas en la temporada de Carnaval.

A juicio del conductor Luis Gómez, que cubre la ruta Puerto La Cuz-Cumaná, un alza en este momento sería “descabellado” dada la poca afluencia de usuarios que está visitando la estación.

“No estamos para aumentos. Suficientes con los decretados por el presidente (Nicolás Maduro) que carga a muchos con las manos en la cabeza. Hasta lo que sé, aquí se mantendrán los mismos precios”.

El boleto en un carrito de las rutas Cumaná, Carúpano o El Tigre, que son las más solicitadas, oscila entre los 2 mil 500 y 5 mil bolívares.