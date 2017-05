Pacientes psiquiátricos del Razetti “sufren” por falta de fármacos

09:50 AM Familiares de personas con trastornos mentales o psicóticos que son tratadas en el principal hospital de Anzoátegui, aseguraron que tienen hasta cuatro meses sin poder medicarlas

Miruska Reyes

Barcelona.- La escasez de medicinas sigue siendo un dolor de cabeza para aquellas personas que padecen trastornos mentales o psicóticos.

Familiares de estos pacientes, tratados en la Unidad de Psiquiatría del hospital Luis Razetti de Barcelona, aseguraron que tienen hasta cuatro meses sin poder darles el tratamiento porque no consiguen los fármacos.

Isabela Montilla, de 70 años, es una de las afectadas por esta escasez. Tiene más de seis semanas buscando Zyprexa (un antipsicótico) para su hija que padece de esquizofrenia.

“El pasado viernes fue al Razetti para que el psiquiatra que la trata me recetara otra pastilla pues se descontroló y se cortó el brazo. Pero lo cierto es que en ningún lado hay estos medicamentos. Mientras tanto, mi hija sigue sufriendo”.

Similar situación vive Rosa Reyes. La oriunda de Puerto La Cruz manifestó que a su hijo le diagnosticaron un trastorno mental y aunque ha tratado de internarlo en el nosocomio barcelonés, no “ha podido conseguirle un puesto”.

“A veces me encuentro de manos atadas. No hay antipsicóticos ni ansiolíticos y en el hospital lo que hacen es atenderlo en emergencia y ya. Lo dejan ahí porque en el piso 8 no hay camas”.

Ante esto, residentes del área de Medicina Interna, dijeron sentirse afectados, porque los pacientes psiquiátricos deambulan por el recinto ante la falta de insumos para tratarlos.

La doctora Paola Campo refirió que la semana pasada una especialista fue agredida por uno de ellos.

Aunque el equipo de El Tiempo ingresó al área de Psiquiatría, la encargada del servicio, quien no se identificó, alegó que no estaba autorizada para declarar.

Remodelación

Luego de un recorrido por la Unidad de Psiquiatría del hospital Razetti se constató que el área está siendo remodelada y dotada de camas clínicas. Y aunque el secretario de organización del Colegio de Médicos, Humberto Omaña, corroboró la información, alegó que el nosocomio necesita más insumos para prestar mejor servicio.