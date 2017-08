Reportan que déficit de insumos en el Razetti supera el 80%

Alejandra Maigua

Puerto La Cruz.- La crisis hospitalaria en el país se agudiza con el pasar de los días. Así se evidencia en el hospital Luis Razetti de Barcelona, donde los médicos aseguran que trabajan con las uñas y los usuarios, en ocasiones, deben llevar hasta las gasas.

El directivo del Sindicato Nacional de Empleados Públicos de la Salud del estado Anzoátegui (Sunep-sas), Javier Pedrique, denunció que en lo que va de año, los entes gubernamentales han suministrado menos de 20% de los insumos que se requieren para la operatividad del recinto.

Según dijo, el déficit de medicamentos y material quirúrgico supera el 80%.

“En emergencia hay que hacer magia porque sigue sin insumos y esa es una situación por la que se ha protestado durante estos meses”, dijo.

Los galenos se han apostado en la entrada del centro de salud para exigir el equipamiento, pero sus quejas han sido ignoradas.

Pedrique indicó que “casi todas las áreas”, incluyendo Cirugía, Obstetricia, Neurología y Traumatología, presentan deficiencias.

“Falta de todo. Desde hace mucho tiempo las personas deben cubrirse el tratamiento porque no hay nada”, explicó.

“Con las uñas”

La vocal de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir) del Razetti, Isdania Camacho, aseveró que los especialistas no han dejado de cumplir con sus labores, pese a las limitaciones.

Manifestó que les ha tocado suspender operaciones electivas por la falta de material quirúrgico.

“Muchas veces no tenemos ni los guantes”, manifestó.

Marimar Valera, madre de un joven recluido por una infección respiratoria, se quejó por la escasez de fármacos y equipos.

“No puede ser que aquí no tengan ni siquiera el adhesivo para cubrir la vía que le colocan a mi hijo. Ni con eso nos podemos consolar”.

La mujer, quien dijo tener al menor de sus tres hijos allí desde hace cinco días, deploró las condiciones de las instalaciones. “No ofrecen ni una cama en buen estado”.

Otra de las afectadas que se identificó como Cristina Villegas, dijo estar a la espera de una operación traumatológica desde hace más de 30 días.

“Tuve un accidente en moto hace un mes y me dijeron que me iban a dar prioridad por lo delicado de mi estado y esta es fecha que no me dicen cuándo me operarán”.

Villegas contó que ha tenido que costear muchos de los tratamientos que le han colocado. Mencionó que ha desembolsado más de Bs 250 mil.

Exigencias

José Francisco Pérez, médico de Cirugía General, informó que aunque no protesten afuera del hospital Luis Razetti de Barcelona para exigir la dotación, siguen a la espera de respuestas por parte de los entes gubernamentales.