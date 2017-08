Usuarios gastan Bs 430 mil en análisis de laboratorio

09:37 AM Hace más de un año, la unidad de pruebas químicas del hospital universitario de Barcelona comenzó a presentar fallas y hace seis meses dejó de prestar servicio

Grisnel Guevara

Barcelona.- Juan Ramírez ingresó hace más de dos meses al hospital universitario Luis Razetti de Barcelona por una infección estomacal. Según contó, cada 30 días ha tenido que desembolsar más de 430 mil bolívares en estudios de sangre (glicemia, urea, creatinina, ácido úrico y perfil lipídico).

El joven de 27 años afirmó que se ha visto obligado a acudir a laboratorios privados porque en el nosocomio no están ofreciendo este servicio.

Señaló que además ha tenido que gastar cerca de 2 millones de bolívares en insumos médicos que tampoco hay en el hospital.

Dijo estar “muy preocupado porque ya no tengo más dinero y, según los médicos, todavía no me darán de alta”.

“Todo el dinero que tenía ahorrado lo gasté estando aquí hospitalizado. Se supone que es un servicio público, pero hay que comprar todo, aunque en una clínica no me alcanzaría la plata ni para dos días”, acotó.



Falla progresiva

Hace más de un año, el laboratorio del Razetti comenzó a presentar fallas, pero fue hace seis meses cuando dejó de trabajar debido a la falta de reactivos, informó el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), Ezequiel Navarrete.

Manifestó que cuando la unidad estaba operativa hacían hematología completa, química sanguínea o prueba metabólica, exámenes de orina, heces, perfil hepático, análisis serológicos como Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), sífilis, hepatitis, PT y PTT (tiempo de coagulación de la sangre), entre otros. Por la paralización de esta área, los pacientes no tienen otra opción que dirigirse a los centros de análisis privados cercanos al recinto asistencial.

El encargado del laboratorio Biosalud, Jesús González, indicó que la hematología completa cuesta allí Bs 5.000, al igual que el examen de hepatitis y VIH. El de orina y heces Bs 3.000; y las pruebas metabólicas Bs 10.000.

Según señaló, al día reciben hasta 20 pacientes provenientes del Razetti. No obstante, mencionó que el número de usuarios suele disminuir cuando al nosocomio llegan insumos para hacer los análisis.

En Hemosalud, también en las adyacencias del universitario, los precios son más elevados. La recepcionista Leidy León afirmó que la hematología cuesta Bs 6.000, la prueba metabólica Bs 26 mil, los análisis de orina, heces, embarazo y VIH en Bs 5 mil y la serología para hepatitis B está en Bs 12 mil.

Dijo que no están realizando el estudio de hepatitis A por la falta de insumos. La última muestra que tomaron costó Bs 25 mil.