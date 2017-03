Conseguir gasolina de 95 es una odisea en zona norte

10:32 AM Dueños de gasolineras en Puerto La Cruz afirmaron que han tenido problemas con el despacho de combustible, incluyendo el gasoil

Barcelona-Puerto La Cruz.- Ayer, conductores que se desplazaron por la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, eje Barcelona-Lechería, y por la Municipal de Puerto La Cruz no tuvieron fácil la tarea de surtir sus vehículos con gasolina.

Las estaciones de servicio (E/S) Vidoño, ubicada al lado del Gran Abasto Bicentenario, la París, que queda frente al centro comercial Vistamar y la de Pdvsa, situada frente al elevado del crucero de Lechería se mantuvieron cerradas. No contaban con ningún tipo de combustible.

El bombero de la E/S Vidoño, Antonio Guillén, refirió que desde el pasado viernes han trabajado únicamente con gasolina de 91 octanos, porque la de 95 no les llegó más desde el día anterior. Agregó que el suministro de gasoil también mermó este lunes.

El conductor Larry Meza visitó tres bombas, entre Barcelona y Puerto La Cruz, y en ninguna consiguió combustible, hasta que llegó a la surtidora de Las Garzas, donde pudo cargar el tanque de su vehículo con la de 91.

En el lugar, la encargada Otilia Angueira explicó que no han tenido problemas con el abastecimiento. Sin embargo, apuntó que la de 95 no llegó durante la mañana de ayer.

Despacho irregular

Aunque no lo catalogan como crisis, dueños de gasolineras en Puerto La Cruz, que prefirieron no identificarse, afirman que sí han tenido problemas con los despachos.

En la estación de servicio Pozuelos, la gasolina de 95 octanos se acabó cerca de las 11:00 de la mañana e igual sucedió con el gasoil.

En la ubicada en el elevado de Puerto La Cruz, un camión cisterna de Pdvsa se aprestaba a surtir la bomba aproximadamente a la 1:00 de la tarde.

“Nosotros pedimos semanalmente el combustible, pero esta semana no nos han despachado. Nos dijeron que la situación se normalizará mañana (este jueves), y aquí estamos esperando. El abastecimiento no ha sido regular porque con todos los productos que ofrecemos hemos tenido problemas, hasta con el gasoil. No sabemos el porqué del retraso en los despachos”.

Conductores indicaron que con la “gasolina de 91 octanos pueden rodar los vehículos de vieja data, pero en cambio lLos más nuevos sufren porque su motor no viene programado para ese tipo de combustible“.