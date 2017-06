Presunto saqueo dejó un muerto en sector Boyacá III de Barcelona

Redacción

Barcelona.- Isael Jesús Macadán Aquino (18 años) falleció la madrugada de este martes tras recibir dos disparos en las afueras del establecimiento El Gran Empanadón, ubicado en la avenida Principal de la urbanización Tronconal III de Barcelona, en circunstancias aún por esclarecer.



Vecinos de la comunidad, quienes no quisieron identificarse por temor a represalias, contaron que varios jóvenes protestaba en contra el Gobierno nacional desde las 9:00 de la noche en la referida vía, en donde quemaron basura y armaron barricadas.



Pasadas la 1:00 de la madrugada, un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió con lacrimógenas a los manifestantes, quienes respondieron con piedras, relataron los moradores.



Aproximadamente a las 2:00 am, agregaron, la protesta fue dispersada y los efectivos castrenses se retiraron de la zona.



A las 3:00 am un grupo de personas intentó saquear varios establecimientos comerciales, logrando abrir la venta de empanadas y empezó a llevarse la mercancía.



Según los habitantes, mientras se desarrollaba el saqueo, los dueños del negocio llegaron al lugar en dos vehículos, de los cuales se bajaron presuntos funcionarios de la GNB, quienes con disparos y golpes habrían sometido a las personas que estaban dentro del local comercial cargando con la mercancía, entre ellos, Macadán Aquino.



El joven fue sacado del establecimiento por uno de los presuntos efectivos, quien al parecer le habría disparado en la cabeza, aseguraron los miembros de la comunidad.

Indicaron que, además, los hombres montaron a otros muchachos a los vehículos y se los llevaron del lugar.



Otras versiones

Los familiares de Macadán Aquino manifestaron que él no se encontraba saqueando, sino resguardando el negocio para que no fuera robado por personas provenientes del barrio El Esfuerzo, quienes querían aprovechar las protestas para delinquir.



Aunque expresaron no saber con precisión lo que sucedió, Hayse Macadán, hermana del joven, dijo que al parecer el propietario de El Gran Empanadón fue quien accionó el arma.



Macadán Aquino fue llevado al hospital Domingo Guzmán Lander, ubicado en Las Garzas, a donde llegó sin signos vitales.



Presentó heridas por arma de fuego en la cabeza y en el brazo derecho.



El comisario jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la entidad, César Flores, informó que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para esclarecer los hechos.



Flores señaló que el suceso no está enmarcado en las protestas y se averigua si realmente ocurrió un saqueo, porque en el establecimiento no se encontraron candados, santamarías forzadas ni señales que indiquen una irrupción violenta al lugar.



Se supo que no se descarta que la policía científica solicite la detención del dueño de El Gran Empanadón.

La familia del joven, quien era bachiller y se desempeñaba como botones en un hotel de Lechería, pidió justicia.