Hasta 187% aumentó precio del pescado en mercado porteño

Grisnel Guevara

Puerto La Cruz.- La venta de pescado en el mercado de Puerto La Cruz no es igual a la de hace algunos meses. Según comerciantes, la gente ha optado por llevar menos cantidad de especies marinas, porque los precios se dispararon.



En el caso del pargo, subió hasta 187% en sólo 30 días. A inicios de julio el kilo se conseguía en 7.000 bolívares y ayer ya costaba Bs 20 mil.



“Los precios están demasiado altos”, manifestó la comerciante Vanessa de la Rosa. Señaló que con Bs 1 millón no pueden comprar ni la mitad de la mercancía que adquirían en meses anteriores.



“Seis cajas de cojinúa, dos de filete de merluza y dos de mero me costaron 600 mil bolívares y con el resto lo que pude comprar fueron tres cajas de carite”, detalló.

Señaló que hace seis meses, con esa misma cantidad podía adquirir hasta 30 cajas de diferentes especies.



Lo más económico

En busca de ofertas, los usuarios recorren “de punta a punta”, el establecimiento porteño. Entre los productos del mar más económicos están el coro coro en Bs 6.000, cojinúa en Bs 7.000 y bagre en Bs 3.000.



La anchoa y la sierra las ofrecen en 12 mil bolívares y la cabaña en Bs 10.000. Por sus precios, son pocos los compradores que llevan estos pescados.



La comerciante Roselis Rodríguez manifestó que, pese a sus altos costos, el pescado sigue siendo una opción para la dieta diaria. “Alcanza y está más barato que el pollo y la carne”, dijo.



Ella oferta el atún en Bs 13 mil, mero en Bs 8 mil, lisa en Bs 7 mil, cabaña en Bs 10.000, raya en Bs 9.000 y pepitona en Bs 6.000. Según dijo, los compradores optan por llevarse los tres últimos por ser los más baratos y rinden más.



Sin clientela

El camarón pelado es uno de los rubros del mar cuyos precios se dispararon “exageradamente”. En julio se hallaba en Bs 13 mil y ayer costaba Bs 40.000.



Son pocas las personas que adquieren esta especie porque no se ajusta a sus presupuestos.



Según los compradores, el alto costo de los productos se debe a que algunos vienen de otros estados, por lo que deben pagar por el transporte y refrigeración.



El consumidor José Peñalver mostró su asombro por el aumento de los precios. “El lunes pasado gasté Bs 30.000 y me llevé cinco kilos de lisa. Hoy sólo puedo comprar dos kilos”.