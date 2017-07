Ganaderos estiman escasez de carne para finales de año

José Camacho

Puerto La Cruz.- “Ahora vas a ver un repunte por la llegada del invierno, pero eso no significa que este año no terminemos con escasez de carne por la difícil situación que atraviesa el sector”. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Ganaderos de Anzoátegui, Wilfredo Trías.

Sostuvo que el rebaño de reses en el estado disminuyó en los últimos años, debido a las erróneas políticas gubernamentales.

“Tuvimos un verano inclemente y el Gobierno no tomó las previsiones. No hubo insumos, no hubo créditos para mejorar la producción, tampoco se sembró en la fecha que correspondía, prácticamente estamos desasistidos. Ahora con la llegada del invierno los potreros se recuperan y el ganado flaco que teníamos va a comer un poco mejor, pero al final seguimos teniendo el mismo problema”.

Trías refirió que en condiciones normales, la entidad debería estar produciendo 70% de lo requerido por los consumidores, pero la realidad es otra.

“Aquí tenemos déficit de todo, la producción ha mermado 50% en los últimos años. Esta situación, a menos que ocurra un milagro y el Gobierno rectifique, no da señales de mejorar en el tiempo”.

Cifras de espanto

Precios por las nubes y por consiguiente bajas ventas, es el panorama que exhibe el mercado cárnico en la zona norte del estado.

En un recorrido efectuado por comercios de la zona norte, se evidenció que aunque los precios se encuentran estables, las ventas, afirman los comerciantes, no cubren las expectativas.

El kilo de carne de primera se consigue entre Bs 16 mil y Bs 18 mil, el de guisar en Bs 15 mil y el kilo de lagarto se ubica en Bs 10 mil, al igual que el de costilla.

“Nosotros no hemos tenido problemas con el surtido de carne, siempre nos traen lo que pedimos. En canal nos sale a Bs 9 mil 300, pero eso sí, ya no vendemos como antes, clientes que anteriormente compraban cuatro y hasta cinco kilos de carne variada (bisteck, molida, esmechar), ahora solo compran uno”, indicó Richard Marcano, expendedor del mercado municipal de Puerto La Cruz.

Alberto Blanco, uno de esos compradores que se abastecían de carne para cubrir los 15 días, hoy rinde lo poco que adquiere.

“Anteriormente mi esposa y yo comprábamos cerca de cinco kilos de carne entre molida, bisteck y esmechar para variar un poco el menú. Hasta un pollo nos comprábamos para estirar un pelo lo que habíamos comprado. Hoy día con estos precios tenemos que elegir si llevar pollo o carne”.

La situación de Blanco la confirma el presidente de Fedenaga-Barinas, Manuel Cipriano Heredia, quien indicó a un medio de comunicación nacional, que 2016 cerró con una caída de 228% en el consumo de carne en el país.

Refirió que en condiciones normales, los venezolanos debieron consumir 30 millones de reses. Sin embargo apenas se consumieron 9.2 millones.

“En cuatro años pasamos de comer 23 kilos de carne por habitante al año, a comer solo siete kilos”.