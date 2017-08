“No hay por donde salir, si se presenta una emergencia”

10:39 AM La permanencia de buhoneros en las adyacencias del mercado de Puerto La Cruz dificulta el tránsito de vehículos y peatones

José Leonardo Barreto

Ofelia Rosales recordó cuando hace un año sufrió una subida de tensión y no hallaban cómo sacarla de su casa para que recibiera asistencia médica. La mujer vive en el Barrio Unión, una comunidad adyacente al mercado de Puerto La Cruz que quedó atrapada entre tarantines.

Contó que su hijo tuvo que manejar en contra flujo para poder trasladarla al hospital. “Si no me moría de la tensión, me mataba la angustia de sentir que estaba atrapada”.

Como ella, otros residentes de la zona han tenido que ingeniárselas cuando les ocurren emergencias, puesto que los buhoneros no han dejado espacio para que pasen los vehículos ambulancias ni vehículos particulares. Algunos hacen uso de motocicletas y otros deben salir corriendo hasta la vía principal para trasladar a los enfermos.

Recientemente la Alcaldía de Sotillo anunció el cobro de un impuesto de 30 Unidades Tributarias (UT) a quienes ejercen la economía informal, lo que, a juicio de los porteños, legaliza la actividad y alejaría aún más la esperanza de contar con espacios libres de tarantines.

En 2013, cuando el alcalde Magglio Ordóñez asumió el ayuntamiento prometió el reordenamiento de la ciudad. Desde ese entonces ha anunciado decenas de planes para despejar la calle Venezuela “pero ahora si les cobra, tendrán luz verde para cerrar las calles”, manifestó Raiza Fernández, habitante de ese sector, quien dijo estar en desacuerdo con la “legalización” de tarantines en las afueras del mercado. Considera que la medida elevará la buhonería.

“La calle Venezuela se ha vuelto intransitable desde las 5:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Aquí no hay por dónde salir si se presenta una emergencia”, expresó

“¿Cómo pasa una ambulancia o los bomberos?” se preguntó Alfredo D’ Urso, residente de la calle Dividive, quien refirió que hace un mes una camioneta de Protección Civil no pudo ingresar para buscar a una mujer que se había desmayado.

Comercio afectado

Por el cierre de las vías, los proveedores sólo pueden surtir los comercios antes o después de que se instalen los informales.

“Pago impuestos a la alcaldía y a otros entes, y, sin embargo, el frente de mi negocio después del mediodía queda lleno de basura y tengo que recogerla”, manifestó la encargada de una confitería, quien se reservó la identidad.

Una comerciante de origen asiático denunció que en la calle Dividive “más de una vez” los informales han hecho sus necesidades al frente de los edificios.

Jorge Guanipa, vecino de Barrio Unión, dijo que por la congestión vial, los delincuentes aprovechan para cometer arrebatones y escapar entre los tarantines.