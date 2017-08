Comprar cinco artículos básicos cuesta Bs 64 mil 500

10:21 AM Adquirir un kilo de pasta, arroz, azúcar, harina de maíz y un litro de aceite en el mercado municipal de Puerto La Cruz equivale a gastar 66% del sueldo mínimo

Dayana Figueroa

Puerto La Cruz.- Un kilo de pasta, arroz, azúcar, harina de maíz y un litro de aceite alcanza para que una familia, no mayor de cinco personas, coma durante tres días. Sin embargo, para adquirir estos productos, el consumidor debe desembolsar al menos 64 mil 500 bolívares, lo que representan 20 días de trabajo; 66% del salario mínimo (Bs 91 mil 531).

En el mercado de Puerto La Cruz el arroz se vende en Bs 12 mil 500, el espagueti y el azúcar en Bs 13 mil y el aceite en Bs 18 mil. Todos son importados y desde el fin de semana han incrementado su valor entre 20% y 50%.

Los vendedores aseguraron que el alza se debe al aumento del dolar no oficial. Según dijeron, adquieren las divisas en el mercado negro para comprar la mercancía en Brasil y Guyana. “Nosotros no tenemos acceso al dólar oficial”, sostuvo un comerciante que pidió no ser identificado.

La buhonera Idania Rengifo indicó que algunos precios varían a diario. “En mi caso, no viajo, sino que les compro a los mayoristas y ellos son quienes determinan el valor de cada producto. Nosotros le subimos un poca más para poder obtener ganancias”, explicó.

Rengifo señaló que costo del arroz, el azúcar y el aceite subió entre Bs 3 mil y Bs 5 mil desde el pasado domingo. La harina precocida se sigue vendiendo en Bs 8 mil “porque es nacional y hay bastante mercancía en todo el mercado”.

La comerciante informal manifestó que las ventas han disminuido debido a los altos precios. “El arroz lo tuve que guardar porque no está saliendo”.

Cuesta arriba

Usuarios del expendio porteño expresaron que han dejado de comprar este tipo de productos “porque el dinero no les alcanza”.

El ama de casa Rosmarbys González contó que adquiere lo “estrictamente necesario”, como azúcar y harina de maíz. “Tengo meses sin comprar arroz y pasta, en mi casa lo que se come es yuca (Bs 2 mil 500 el kilo)”.

En el caso del aceite, González agregó que lo sustituyó por mantequilla. “Ya no hago comidas fritas y para cocinar engraso con mantequilla (Bs 4 mil 700) que es más barata”.

“Con la situación tan difícil que estamos viviendo nos toca hacer maromas y resolver de cualquier manera para rendir el dinero pero, sobre todo, para comprar algo de comida”.