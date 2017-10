Kilo de café artesanal cuesta Bs 55 mil en Puerto La Cruz

Dayana Figueroa

Puerto La Cruz.- El pasado 25 de septiembre, un kilo de café artesanal se vendía en el mercado municipal de Puerto La Cruz en 40 mil bolívares.



Dos semanas después, el rubro se expende hasta en Bs 55 mil, lo que representa un incremento de 38%.



Felipe Hinojosa, comerciante, trae las semillas tostadas desde Mundo Nuevo, en el estado Monagas, y las muele y vende en el recinto porteño. Explicó que el aumento parte desde los productores.



“Los agricultores incrementan el producto y a nosotros no nos queda otra opción que subir los precios”, detalló.



Sostuvo que otro factor que incide es el transporte. “Los precios de los fletes están por las nubes debido al mal estado de las vías y a la escasez de repuestos”.



Única opción



Andreína Cedeño relató, mientras hacía una cola para comprar el producto recién molido, que pese a lo elevado de su precio, el café artesanal es la única alternativa que tienen para preparar la tradicional bebida, pues la presentación premium desapareció de los anaqueles.



“La única opción para comprar café es esta porque en ningún lado se consigue. Ya no se ven ni los importados”, sostuvo.



Maritza Betancourt se trasladó desde su domicilio en Guanta hasta la calle Venezuela de Puerto La Cruz para adquirir el producto. Señaló que sólo pudo pagar 250 gramos.



“Trato de economizarlo lo más que pueda. Este cuarto de kilo me dura para dos semanas porque dejé de tomarlo en la tarde y ahora lo preparo solo en la mañana”, agregó.



Carlos Martínez, habitante de El Maguey en Puerto La Cruz, sostuvo que la quincena ”se va toda en un kilogramo de café”.



“La ventaja de comprarlo en estos puestos es que venden desde Bs 3 mil y uno compra lo que pueda”, señaló.



Wilmer Oliveros es expendedor de la bebida y dijo que se ha visto “fuertemente afectado” por los constantes incrementos en los precios del rubro.



“Tengo que subir los precios semanalmente, a la par de los incrementos de la materia prima. Ya un negrito pequeño lo vendo en Bs 800 y tengo que caminar el doble de lo que lo hacía antes porque la gente no lo está comprando como antes”, aseguró.



El pasado 7 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro, anunció que regularía los precios de 50 productos esenciales, entre ellos el café. A partir de ese momento, el Gobierno realiza mesas de trabajo con el sector privado para establecerlos.



Según nota publicada por un medio de circulación nacional, el precio del rubro podría ser fijado en Bs 19 mil 692.