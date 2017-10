Centros Comerciales se resisten a bajar la santamaría

José Camacho

Puerto La Cruz.- “Yo no me voy de Venezuela. Sé que esta crisis va a pasar y, cuando eso suceda, ya tendré una ventaja al mantener el negocio abierto”.

La afirmación la hizo Milagros Escala, dueña de la tienda deportiva Fanatikos, ubicada en el centro comercial Regina de Puerto La Cruz.

Escala forma parte de un grupo de comerciantes que contribuyen a mantener las puertas abiertas de los llamados malls, pese a la situación económica que afronta el país.

Dijo que se las ha tenido que ingeniar para no bajar la santamaría de su comercio.

“Ya no compramos volúmenes de mercancía. Nos asociamos con buenos proveedores para seguir ofreciendo calidad en lo que exhibimos. Tenemos el sistema de apartado y apostamos a la venidera temporada de béisbol”.

Caribbean Mall, Regina, Puente Real y Plaza Mayor son centros comerciales de referencia en el eje norte de la entidad. Cada uno, con sus respectivas características, se resiste a cerrar.

Negados a morir

En el Regina de 264 locales, apenas 10 han cerrado las puertas.

La administradora Yulexy Rodríguez advirtió que sólo están funcionado con los básico.

“Tenemos una morosidad alta en cuanto al pago de condominio y lo que se recauda sólo alcanza para pagar personal y cubrir el mantenimiento. No tenemos liquidez para hacer mejoras en el centro comercial”, sostuvo.

Rodríguez señaló que “con todo y la situación económica del país, aún hay personas que vienen y preguntan por la disponibilidad de locales”.

Durante su apertura en 2011, el C.C. Ciudad Puente Real cambió la visual de este tipo de negocios en Barcelona.

El estar climatizado, tener salas de cine, franquicias nacionales e internacionales y su ubicación en el sector Nueva Barcelona le garantizan afluencia de público.

Pero, pese a sus características, tampoco escapa de la crisis.

“La gente sigue viniendo, pero con todo y eso no hay para hacer mejoras y mucho menos para pensar en Navidad (arreglos). Los costos no dan, no hemos podido ampliar la nómina de vigilantes y de mantenimiento por los costos que representa la contratación de nuevos empleados. Lo que se recauda por condominio sólo da para cancelar servicios”, sostuvo Dalila Saud, administradora del establecimiento.

María de Rodríguez y Jorge Habelih son propietarios de tiendas en el Caribbean Mall, ubicado en el Complejo Turístico El Morro. Aseguraron que allí la situación ha empeorado con el pasar de los días.

A simple vista, de sus 355 locales, una buena cantidad se aprecian vacíos y cerrados.

Habelih aseveró que aunque sigue en pie, no descarta bajar la santamaría en cualquier momento.

“Actualmente me estoy comiendo el fruto de 15 años de trabajo, la clientela es poca. Este no es un centro comercial como los demás, la mayoría son de ropa y sin franquicias. Tengo el local abierto, pero no descarto el cierre”, manifestó.

Luego de tres meses cerrada, De Rodríguez regresó y apostó por la reapertura de su tienda.”Tengo la esperanza de poder mantenerme”.