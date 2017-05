Pueblo de Lechería introdujo recurso de amparo ante violencia promovida

AVN

A consecuencia de las continuas manifestaciones y hechos violentos suscitados por escuadras de choque en el municipio Diego Bautista Urbaneja, en la zona norte del estado Anzoátegui, el pueblo de esa localidad acudió este jueves al Palacio de Justicia de Barcelona para introducir una demanda de protección de intereses colectivos y difusos con amparo cautelar.

Olga Jaramillo, parlamentaria de la Comuna Alberto Lovera, del sector Santa Rosa, explicó que la decisión de introducir este recurso legal obedece a la violación de derechos como el libre tránsito. "Nos sentimos secuestrados en nuestras casas, los muchachos no van a clases porque los profesores no llegan a las escuelas, porque no hay transporte a consecuencia de las protestas".

Otra de las residentes del municipio, Silvia Matute, destacó que el recurso de amparo que introdujeron es a favor de la ciudadanía, que ha visto vulnerados sus derechos fundamentales.

"No vulneramos los derechos de la oposición a protestar, pero sí ratificamos la violación (al derecho) de poder transitar en el municipio porque montan barricadas con fuego, usan objetos contundentes, colocan guayas en la vía, lo que pudiera ocasionar lesiones, así como le ocasionaron a un motorizado la semana pasada, quien resultó herido", dijo.

Señaló que el pueblo de Lechería aboga por la construcción de la paz, y exhortó a quienes militan en la oposición a dirimir las diferencias a través de la Asamblea Nacional Constituyente "y a dialogar por el proyecto de país que todos queremos".

Matute recalcó que ella y el pueblo revolucionario de Lechería reconoce al alcalde y coordinador regional del partido Primero Justicia, Gustavo Marcano, por lo que instó a la oposición de la localidad a reconocer y respetar al presidente de la República, Nicolás Maduro.

"Él (Marcano) es el alcalde de todos, lo reconocemos como tal, pero le pedimos que reconozcan a nuestro presidente Maduro, que fue elevado y juramentado por el CNE (Consejo Nacional Electoral), el mismo CNE que juramentó al alcalde Gustavo Marcano", expresó.

En la actividad, también estuvo presente el diputado al Consejo Legislativo estadal por el circuito de los municipios Guanta, Sotillo y Urbaneja, Julio Millán, quien acompañó a los vecinos a introducir el documento.

"Vinimos a exigir al alcalde Gustavo Marcano, que cumpla con sus funciones, establecidas en el artículo 178 de la Constitución de la República. No se puede permitir que los vecinos tengan sus derechos cercenados, que no haya libre tránsito, ni recreación, esté cuartado el derecho a la salud, al trabajo y a vivir en paz. Pedimos a los órganos competentes exijan al alcalde que cumpla con sus obligaciones, o sino que le caiga todo el peso de la Ley", aseveró.