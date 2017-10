90% de las carnicerías amanecieron cerradas ayer

Alejandra Maigua

Puerto La Cruz.- Desde hace cinco días, cuando la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) inició los operativos especiales para regular el precio del pollo y la carne de res, en los comercios de la zona norte de Anzoátegui comenzaron a desaparecer estos rubros de las exhibiciones.



Ayer, durante un recorrido que realizó el equipo de El Tiempo por los mercados municipales de Puerto La Cruz y de Tronconal III (Barcelona) se constató que alrededor de 90% de las carnicerías no abrieron sus puertas.



“No hay carne y no tendremos por mucho tiempo si el Gobierno la quiere seguir regulando”, afirmó el vendedor del expendio porteño Ernesto Guzmán, quien ayer sólo ofreció en su local el kilo de patas de pollo en 18 mil bolívares y el de huesos de res en Bs 10 mil.



“A la gente le tocó llevarse esto porque no hay carne y tienen que resolver”, enfatizó el comerciante.



Pero Guzmán no fue el único en ofrecer estos cortes.



Manuel Gualguana, también lo hizo, sólo que le agregó a su oferta la mortadela en 60 mil bolívares y los mil gramos de salchichas en 65 mil bolívares.



“Ya que los proveedores de cortes de vacuno se desaparecieron, nos toca resolver vendiendo así sea charcutería”, comentó.



Entre quejas, lamentos e insultos por parte de sus clientes, estos comerciantes indicaron que la escasez del rubro cárnico no sólo afecta al consumidor, sino también a ellos, ya que la venta de este producto es su sustento diario.



“Estamos preocupados porque llegará el momento en el que no tendremos nada para vender”, dijo el carnicero Gualguana.



Más escasez



En el mercado de Tronconal III, ubicado en Barcelona, el panorama fue similar al de Puerto La Cruz durante la mañana de este domingo: locales de carnicerías con las santamarías abajo y los que estaban trabajando sólo vendían trozos de cochino y de pollo.



El ama de casa Josefina Gallardo manifestó su preocupación por la falta del alimento y denunció que el kilo de ave congelada la estaban ofreciendo en locales de ese recinto en Bs 40 mil.



“Así sigan vendiendo el kilo de carne en 70 mil bolívares, sigue estando más barato porque ¿cuál pollo de un kilo sirve para comer toda una familia?”, se preguntó.



La mujer culpó al Gobierno nacional por la escasez del producto e instó a las autoridades a incentivar la producción para que “el pueblo pueda alimentarse”.



Ofertas



El costo del kilo de pollo en el mercado de Puerto La Cruz sufrió un incremento de 14,2% en dos días, pues hasta el pasado viernes se encontraba el kilo en Bs 35 mil y ayer era vendido hasta en 40 mil bolívares.



Mientras que en los pasillos del comercio de Barcelona, alcanzó los 42 mil bolívares.



En ese recinto, el cartón de huevos costaba hasta Bs 50 mil y los mil gramos de queso duro tenían el mismo precio.

El kilogramo de cochino se ubicaba 70 mil bolívares, costo que fue objeto de reclamos por parte de los consumidores, quien aseguraron que era “exagerado”.