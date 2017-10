A casi 3 meses de la ANC precios de rubros han subido hasta 849%

08:30 AM Uno de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente era estabilizar la economía con el Plan 50 con el que se ajustaría el precio de 50 artículos esenciales

José Camacho

Puerto La Cruz.- El pasado 4 de agosto se instaló formalmente en el país la figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de que fuese convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro en un acto con trabajadores a propósito de la celebración del 1ro de Mayo.

Además de incentivar el diálogo y la paz, la ANC tendría entre sus objetivos estabilizar la economía, acabar con la llamada guerra económica y ampliar el sistema económico venezolano.

Un mes después de su instalación, el mandatario nacional introdujo ocho leyes constituyentes, entre las cuales figuró el llamado Plan 50 que consiste en la fijación de precios de 50 productos esenciales, para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

Más de dos meses después, los precios de venta al público (PVP) de diversos productos han registrado aumentos de hasta 849%, lo cual evidencia que el propósito de estabilizar la economía está lejos de cumplirse.

Escalada supersónica

Compradores barceloneses afirmaron haber quedado estupefactos al ver los nuevos precios que registran el envase de 190 gramos de salsa para pastas y la bolsa de un kilogramo de detergente.

Hace más de dos meses, esas presentaciones se vendían en los supermercados a un costo de Bs 1.190 y 5 mil, respectivamente. Hoy en los estantes se aprecian con un PVP de Bs 11 mil 300 y Bs 30 mil, lo que representa 849% y 500% de incremento, respectivamente.

“Será que volveremos a lavar con tusa porque imagínate pagar Bs 30 mil por un detergente, ya ni lavar se puede”, indicó la consumidora Violeta Rosas.

El jabón de panela, complementario en el lavado, también registró un incremento (408,7%) en el costo, al pasar de Bs 2 mil 300 a Bs 11 mil 700.

María Hurtado afirmó que con esta Constituyente hay que hacerle un velorio al bono de alimentación, porque esos Bs 189 mil “no alcanzan para absolutamente nada”.

“Acabo de gastar Bs 107 mil en un kilo de carne y un pollo, cómo podemos vivir así, cuánto tendríamos que ganar. Ya el cestaticket ni alcanza, hace poco uno decía trabajo por el bono y hoy ni por eso”.

La carne y el pollo son otros productos que hasta los mismos vendedores afirman que han mantenido en los últimos dos meses un alza sin control.

El propietario de una carnicería ubicada en Barcelona, que no quiso identificarse, sostuvo que hace dos meses compraban el ganado en canal a Bs 8 mil 800 el kilo para venderlo a Bs 17 mil 600. Hoy lo compran a Bs 28 mil para expenderlo en Bs 56 mil.

“Estos aumentos nos están llevando a descapitalizarnos, se invierte mucho y se gana poco. El culpable de esto es el gobierno que no aplica un control o que no quiere que esto cambie”.

Alimentos como el queso, los huevos y la leche también registran aumentos significativos.

Los huevos llevan la batuta con 620% de incremento al subir de Bs 5 mil hasta los Bs 36 mil.

“Yo ya no sé qué hacer, mi esposo y yo fuimos al mercado con el último bono alimentario que le pagaron y salimos tristes, el mes pasado llevé más productos que los que compré en esta ocasión”, indico Karina Torres.

Los aumentos han sido tan desmedidos que ni la comida rápida y mucho menos la tecnología escapan a la vorágine.

Hoy un tequeño se vende en combo con un jugo hasta en Bs 3 mil 500 en la calle y hace dos meses se podía comprar sólo en Bs 900.

A tal punto se dispararon los precios que un celular básico, apenas para llamadas y mensajes de texto, pasó de Bs 60 mil a Bs 360 mil, lo cual equivale a un alza de 500% en un poco de dos meses.

500% de inflación

Padece Venezuela actualmente, según especialistas del área económica. En medición realizada por el equipo económico de la Asamblea Nacional se indicó que en agosto la escalada alcista fue de 33,7%, la más alta en la historia del país. Mientras el Cendas situó la Canasta Básica Familiar en Bs 2.043.083,39.

Cifra récord

El diputado Rafael Guzmán, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, indicó que que mientras no se tomen medidas eficientes en materia económica, la situación seguirá empeorando, al punto de no descartar que la inflación cierre en 1.000% este año.