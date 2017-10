Ciudadanos “hacen maromas” para sortear escasez y altos precios

Dayana Figueroa

Puerto la cruz.- Pilas de paquetes de leche semidescremada de 900 gramos se ofrecían el pasado jueves en tres carritos en un popular supermercado de Puerto La Cruz. Los usuarios del establecimiento se acercaban atraídos por las brillantes bolsas moradas, mostrando su sorpresa al ver que había llegado el lácteo en polvo por meses escaso.

No obstante, el producto permanecía poco tiempo en manos de los compradores, quienes al ver su “módico” precio de Bs 73 mil la devolvían al montón.

Al seguir recorriendo el establecimiento se observó que no había colas para pagar; pocos clientes veían los anaqueles y en su mayoría llevaban algunos productos en las manos o en los carritos. “Así es todos los días. Es muy difícil que veas el supermercado full. A pesar de que los anaqueles están llenos, la gente no compra como antes”, expresó un trabajador que no quiso identificarse.

Se compra lo esencial

Indira Macadán era una de las que chequeaban los precios en las estanterías. Dijo que en la actualidad no se puede planificar el presupuesto familiar porque los altos precios y la escasez no lo permiten.

“Vine a comprar jamón de pierna, pero el dinero no me da. Tuve que comprar mortadela por ser más barata y rendidora. En estos tiempos se resuelve la comida de cualquier forma”.

Según el último reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en agosto se necesitaban Bs 97.942,57 diarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar, que se ubicó en Bs 2 millones 938 mil 277,19.

Rosa Echezuría llevaba bolsas con tres zanahorias, un pimentón, dos papas y cuatro plátanos. “Tenemos que hacer maromas para estirar el dinero y la comida. Yo lo que hago es comprar lo esencial, un poquito de todo. Esto me dura tres días y gasté casi la mitad de la pensión”, afirmó la jubilada, habitante de Pueblo Nuevo.

En un abasto de la avenida Bolívar de Puerto La Cruz, Armando Vielma se quejó de que “los precios cambian de un día para otro” y señaló que para rendir el dinero busca y compra los productos y marcas más económicas.

“Vine a comprar detergente en polvo pero cuesta Bs 29 mil. Me estoy llevando un litro de jabón líquido por Bs 12 mil. Hay que buscar el ahorro porque el dinero no alcanza”.

En el mismo establecimiento, la carne de res de primera se vende en Bs 52 mil. Virginia Portillo señaló que por el valor tan elevado del rubro, ahora compra cortes más económicos. “Llevo costilla y asadura y las preparo guisadas. También compro lagarto para sopas y a veces un cuarto de kilo carne molida”.