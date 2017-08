En un mes el costo de la carne subió 38% y el del pollo 58%

Alejandra Maigua Brazón

Puerto La Cruz.- A pesar de los tres aumentos salariales autorizados por el Ejecutivo nacional en lo que va de año, llenar la despensa de alimentos se ha vuelto una tarea difícil para muchos venezolanos, debido a que a la par del incremento del sueldo mínimo, los precios de los rubros sufren alzas significativas para el bolsillo y, de estos, no escapan las proteínas.

Vendedores del mercado municipal de Puerto La Cruz indicaron que los costos de la carne y el pollo subieron 38% y 58%, respectivamente, en apenas cuatro semanas.

“Hace un mes podías encontrar el kilo del pollo en Bs 7 mil 900. Ahora lo consigues por encima de los 12 mil 500 bolívares”, precisó el comerciante Ezequiel Amaricua.

Aseguró que las ventas “han estado muy malas” y le atribuyó los incrementos a los proveedores, pues a su juicio, ellos son los primeros en colocar los elevados precios.

“A los que deberían fiscalizar es a los mayoristas que nos traen la mercancía porque ellos son los que nos venden caro a nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Nos toca aumentarle el valor a lo que vendemos”, argumentó.

Un vendedor, que no se quiso identificar, señaló que expenden el kilo del rubro cárnico en Bs 19 mil 500 y que hace un mes rondaba los Bs 14 mil. Aseveró que a pesar de su costo, las personas no dejan de llevarlo, aunque lo hacen en menores cantidades.

Disminución

Karla Pérez, compradora, indicó que no puede adquirir las mismas porciones de esos productos “porque representa un elevado gasto”.

“Antes me podía llevar hasta cuatro pollos y tres kilos de carne para la semana. Ahora no me preguntes ni para qué me alcanza”.

7 mil bolívares

Costaba un kilogramo de carne en el mes de enero, indicó Julio Materán, vendedor del producto alimenticio en el mercado municipal de Puerto La Cruz.

Lo que indica que, que en ocho meses, el rubro obtuvo un incremento de 178%, encontrándose actualmente en 19 mil 500 bolívares.